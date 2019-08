Los Mossos investigan una supuesta violación en las Fiestas de Gràcia de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan una supuesta agresión sexual cometida este fin de semana de madrugada a una joven que regresaba de las fiestas de Gràcia de Barcelona, en el distrito de Horta-Guinardó de la ciudad.

Los Mossos tuvieron conocimiento de estos hechos hacia las seis de la mañana del domingo 18 de agosto y rápidamente iniciaron una investigación para tratar de identificar y detener al autor o autores de la violación, aunque de momento se desconoce si hubo denuncia de la víctima o parte del hospital. La chica, según han explicado a Efe fuentes de la investigación, regresaba a su casa después de haber estado en las fiestas cuando fue violada repentinamente.

Por el momento, la policía catalana no ha practicado ninguna detención por este caso, según las fuentes. Colectivos feministas agrupados por Feministas Vila de Gràcia han convocado para las 18.30 horas de esta tarde, en la plaza Vila de Gràcia del barrio barcelonés, una manifestación para denunciar y condenar esta violación, con el lema «Si nos tocan a una, respondemos todas», informa Efe.

❌ No tolerarem cap violació ❌



Sortim al carrer per rebutjar i denunciar la violació d’una companya durant les festes de Gràcia



Avui, tornem juntes a casa, perquè no estàs sola 💜



⏰ 18.30 h

📍 Pl. Vila de Gràcia



Si ens toquen a una, responem totes ✊🏽💜 pic.twitter.com/gUpjmnS2t7