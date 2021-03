La CUP y ERC pactan una «moratoria» en el uso de algunos materiales antidisturbios La candidata Sabater da por hecho el acuerdo, y el partido antisistema y ERC matizan señalando que lo que hay es un acuerdo para «crear un equipo jurídico que se ponga a estudiarlo»

La dirigente de la CUP Dolors Sabater ha anunciado este lunes un acuerdo con Esquerra para aplicar una moratoria en el uso de las balas de foam, unos proyectiles antidisturbios que la policía catalana utiliza en lugar de las balas de goma. El pacto (alcanzado en plena oleada de dirsturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel) también incluye el compromiso de que la Generalitat se retire de las acusaciones contra «activistas».

Republicanos y antisistema también han pactado que la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos, no vaya a los desahucios. «Esto lo hemos propuesto a ERC y Junts, y terminamos la semana con una buena predisposición de ERC para aceptarlo. Es una buena manera de poder seguir negociando», ha destacado Sabater en una entrevista a TV3. A la espera de seguir negociando, la exalcaldesa de Badalona ha señalado que esta semana tiene previsto volverse a reunir con los de Oriol Junqueras para seguir negociando la investidura de su candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

Fuentes de la CUP consultadas por Ep han concretado que lo que hay es un compromiso con ERC para trabajar sobre estas cuestiones y que el único acuerdo sellado entre ambas formaciones es el de crear un equipo jurídico que se ponga a estudiarlo.

Las fuentes ya citadas de la CUP y fuentes de ERC han afirmado que no hay ninguna novedad respecto a lo que anunciaron el viernes, por lo que reconocen que Sabater no se ha expresado con claridad.

El pacto, o las bases del mismo, entre ERC y la CUP ha cosechado rápidamente las críticas del consejero catalán de Interior en funciones, Miquel Sàmper, quien ha reclamado que los debates sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra se realice el Parlament y no «a golpe de tuit» en unas negociaciones de investidura. «El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament», ha dicho una entrevista en RNE.

Con todo, Sàmper ha dudado de la fiabilidad de este pacto anunciado por la CUP esta mañana sobre esta supuesta «moratoria al foam». «Yo creo que este acuerdo, esta firma, tengo la percepción de que no existe», ha apuntado el consejero neoconvergente antes de aseverar que si se elimina este material de los antidisturbios se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar a los violentos, como por ejemplo el gas pimienta.