La representación del Mesías de Händel de Barcelona acaba con gritos de «Libertad»

El año pasado ya ocurrió y este año la escena se ha repetido. L'Auditori de Barcelona terminó este jueves la representación del Mesías de Händel al grito de "libertad" por los políticos encarcelados. El espectáculo, que tenía un carácter popular y que reunió a unos 450 cantores aficionados y profesionales, contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El propio president agradeció que se recordara a los presos durante la función y recordó que la obra de Händel volverá a ser protagonista de los movimientos independentistas, que tienen previsto acudir este fin de semana a los exteriores de la cárcel de Lledoners junto a una orquestra para interpretarla.

Esplèndid Messies Participatiu a l’Auditori! Moltes gràcies a tots els que l’heu fet possible (@messiesbcn). I gràcies per recordar un cop més els nostres presos polítics i exiliats. Dissabte es cantarà el Messies a Lledoners. No hi falteu. #messiesparticipatiupic.twitter.com/X6ByIktA4I