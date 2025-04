Iceta: «Si te pones de acuerdo en lo que hay que hacer, puedes pactar con quien sea»

La política de pactos tras las elecciones catalanas del 14 de febrero determinará si Cataluña comienza a dar carpetazo a la etapa del «procés» o sigue en ella. La posibilidad de un pacto que aglutine al PSC, Comunes y a ERC está encima de la mesa, aunque ni los primeros ni los últimos aseguran que eso vaya a ser posible.

Ayer mismo, el candidato de ERC, Pere Aragonès , aseguraba que ofrecería formar gobierno a Junts, la CUP, el PDECat y los Comunes. Mientras, desde el PSC se repite por activa y por pasiva que no se pactará con el independentismo. No obstante, desde el socialismo catalán no se marcan líneas rojas, y hoy en una entrevista en El Periódico, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta , apuntaba que «si te pones de acuerdo en lo que hay que hacer, puedes pactar con quien sea». Del mismo modo que en el Congreso el gobierno de PSOE y Podemos ha recabado el apoyo de ERC y Bildu, otro tanto podría pasar en Cataluña. El nombre del partido no es una línea roja , solo el programa que se pacte, ha apuntado Iceta.

Quien hasta el día 30 era candidato a la presidencia de la Generalitat, sustituido por el ministro Salvador Illa en una sorpresiva jugada política, añade que no se trata tanto de con quién sino del qué. « No es una cuestión de con quién pactas , sino para hacer qué. Si es contra la pandemia, por la reactivación económica y por la reconstrucción social nos podemos entender con quien comparta estas prioridades», apunta.

«No podremos ponernos de acuerdo con quien diga que esta legislatura será la legislatura del referéndum o de la independencia », añade, en una frase que obviamente descarta al independentismo unilateralista que ahora mismo representan Junts o la CUP, pero que sí podría asumir en un momento dado ERC, que sin renunciar obviamente a su objetivo independentista lleva meses transmitiendo a sus bases que para un nuevo embate como el de 2017 es necesario acumular más fuerzas.

«Si te pones de acuerdo en lo que hay que hacer, puedes pactar con quien sea . En Sant Vicenç dels Horts gobernamos con Ciudadanos, en Sant Cugat con ERC y la CUP, en otros muchos municipios gobernamos con Junts… Con algunos partidos es relativamente más fácil, como con los ‘comuns’. Ya me gustaría a mí tener en Cataluña un Govern como el que tenemos en España», apunta el líder del PSC.