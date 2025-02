La dirección de TV3 elimina la crítica a Mediapro en un documental de producción propia sobre Sandro Rosell

TV3 emite esta noche el documental El caso Rosell, sobre el que fuera presidente del F. C. Barcelona entre 2010 y 2014 y que pasó encarcelado preventivamente casi dos años entre 2017 y 2019, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal relacionados con el negocio del fútbol. En la presunta trama también habría estado involucrada Imagina Group, matriz de la empresa Mediapro. La Audiencia Nacional, finalmente, los absolvió de todos sus cargos. Pero el reportaje llega a la televisión con polémica, pues el Comité de Empresa y el periodista Víctor Lavagnini, guionista y director del documental, acusan a la dirección de TV3, al jefe de Informativos y al departamento de Deportes de «censura».

Según la Federación de Sindicatos de Periodistas (FSP), Lavagnini envió una carta a Vicent Sanchis, director de TV3, con copia al Consejo Profesional de Informativos, para pedirle que retirara su nombre del vídeo (apelando a la cláusula de conciencia de los periodistas), al tener conocimiento de la eliminación de varios aspectos del documental. En opinión de Lavagnini, con esta praxis, TV3 tergiversa el contenido del reportaje. Y no está de acuerdo con la supresión, entre otros aspectos, de una información que afecta a la empresa Mediapro, cuyo principal valedor es Jaume Roures.

Para el periodista, el documental realizado «es un ejemplo de pulcritud informativa en cuanto a una exposición de los hechos absolutamente contrastada. La voz en off del narrador no expresa ni una sola hipótesis, ni sospecha, ni ninguna conclusión valorativa contra ningún organismo o persona. Todo el texto está documentado de manera innegable, manifiesta e irrebatible». Pero, ¿qué es lo que no ha gustado a la dirección de TV3? El Comité de Empresa, en un comunicado defendiendo el trabajo de Lavagnini, señala que en la parte eliminada del vídeo se recuerda que en 2018 la filial estadounidense de Imagina «se declaró culpable de la participación de dos ejecutivos en un sistema de sobornos a directivos de la FIFA para obtener derechos de competiciones y pactó una multa de 24 millones de dólares con la Justicia de Estados Unidos».

Lavagnini considera que de esta manera, al omitir esta información, se le «censura» por parte de TV3 y recuerda, en la carta enviada a Sanchis, que recordar lo sucedido en 2018 y que aparece en el juicio de la Audiencia Nacional que se resuelve en 2019 es relevante para conocer la trama y para informar al espectador. «Forma parte de la misma causa judicial, concretamente, de la fase inicial de instrucción dirigida por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela Díaz, actuación de la señora jueza sobre una empresa encausada que el espectador se pierde», señala el periodista.

Además, el periodista afectado también denuncia que se «censura» el epílogo del reportaje, que es una reflexión con voz en off de Sandro Rosell extraída del libro Una forta abraçada, firmado por el expresidente del F. C. Barcelona. Y critica duramente al jefe de Informativos, David Bassa: «No quiero entrar en otros aspectos como la mala praxis del jefe de Informativos, David Bassa, que no tiene ningún valor porque no está contemplada en el Estatuto Profesional, ni en el Código Deontológico, a pesar de haber vulnerado mi ejercicio profesional gravemente».

Tras la polémica, el Consejo Profesional de Informativos de TV3 emitió un comunicado el viernes dando apoyo a Lavagnini pero matizando que, en su opinión, no existe censura y califica la eliminación de los pasajes como «modificaciones». «Consideramos que estas modificaciones se han hecho con criterios informativos y no alteran la tesis del documental. No apreciamos, entonces, ningún acto de censura», apunta el Consejo Profesional. Por su parte, la dirección de TV3 no se ha pronunciado públicamente y no tiene pensado hacerlo. Fuentes de la dirección consultadas por ABC han señalado este mismo domingo que «la cuestión ya ha sido analizada a fondo por el Consejo Profesional», por lo que «nada que decir». El documental se emite esta noche a partir de las 23.00 horas.