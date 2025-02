Colau alimenta la fisura entre Sánchez e Iglesias por la marcha de Don Juan Carlos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , ha afirmado hoy que Don Juan Carlos no debería seguir ostentando el cargo de Rey emérito. «Me parece evidente que, con todos los hechos que conocemos, y que no han sido negados ni desmentidos, no se merece ostentar el cargo», ha sostenido la dirigente morada en una entrevista en la que también ha alimentado las disputas entre Iglesias y Sánchez a cuenta de la marcha del padre de Don Felipe.

«Si estás en una coalición y pides que haya corresponsabilidad, obviamente le tienes que mantener informado (al socio) de las cosas más relevantes», ha señalado Colau en unas declaraciones que agrandan la brecha ya existente entre Unidas Podemos y el PSOE generadas a raíz del anuncio de la marcha de Don Juan Carlos.

La alcaldesa también ha cargado de nuevo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por defender el papel de la Monarquía y del Rey Don Felipe . A su parecer, fue «decepcionante» e «indignante» escuchar al jefe del Ejecutivo evitando dar detalles sobre la marcha de España de Don Juan Carlos en la rueda de prensa celebrada ayer tras el último consejo de ministros antes de las vacaciones de verano del Gobierno.