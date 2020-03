Día 1 en el «check point» Igualada Las colas de vehículos y controles policiales marcan la nueva realidad en la zona confinada de Cataluña

Anna Cabeza SEGUIR Igualada (Barcelona) Actualizado: 14/03/2020 04:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cataluña se enfrenta a una más que previsible eclosión del coronavirus por todo el territorio con unas medidas de contención cada vez más estrictas y un foco, el de la zona de Igualada, que preocupa especialmente. Unos 70.000 vecinos de la población barcelonesa y sus municipios vecinos de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena vivieron ayer su primer día de confinamiento con la actividad económica claramente menguada y la angustia contenida.

La sensación en la zona cero era difícil de conocer ya que todos los accesos quedaron tomados por los Mossos d’Esquadra, que prohibían continuar el paso. En el acceso sur a Igualada, el más concurrido por sus polígonos industriales, las patrullas paraban, uno por uno, a todos los vehículos para preguntarles por su destino. Las únicas excepciones que podían pasar eran los distribuidores de comida o fármacos y los servicios de emergencias.

«Tengo repartos todo el día por las farmacias de la zona», explicaba un chófer a un agente. Él era uno de los afortunados que pudo superar el primer control, como presenció ABC, y pasar a una segunda línea de vigilancia donde otro agente, ya con mascarilla o el pasamontañas en la boca, registraba sus datos. Y como él, furgonetas cárnicas, de leche fresca, legumbres cocidas o bacalao desalado, que sortearon las restricciones explicando sus casuísticas, mostrando facturas vía móvil o incluso pasándoles el teléfono a los agentes para que hablaran con sus responsables. También furgones blindados. La situación provocó retenciones continuadas en un punto que recordaba al «check point Charlie» que durante el Berlín del muro filtraba el paso Oeste-Este.

Vuelta tras el viaje escolar

Más allá de ellos, los Mossos dejaron entrar de manera excepcional a algunos vecinos, que se quedaban en el control de acceso a la espera de que los vinieran a buscar desde dentro. El caso más vistoso fue el de un autocar escolar, con una veintena de alumnos de ESO que habían ido a esquiar tres días a La Molina y que adelantaron la vuelta. «Estamos sanos y tranquilos pero mejor regresar ya a casa», explicaba Esther Jorba, su responsable. Tras esperar a que llegara otro bus desde la zona confinada, los alumnos -algunos ataviados con gafas y monos de esquí-, bajaron de su bus arrastrando la maleta para cambiar de vehículo y reunirse con sus familias.

Otro de los afortunados que pudo entrar se plantó ante el control policial con mascarilla y tres bolsas de ropa, como si volviera de un viaje. El señor, de unos sesenta años, vive en Igualada. Una allegada lo llevó hasta allí en coche y se despidió de él, en la distancia y también con la mascarilla colocada. «¡Paquito, yo voy tirando. Estamos en contacto por teléfono ¡Muchos besos!», le gritó. Otro señor, trajeado como si volviera de un viaje de trabajo, también esperaba en la zona perimetrada. «Yo solo lo he acercado hasta aquí. Él se queda en Igualada», decía su compañero.

Sin embargo, no todos llegaban al control con la misma calma. Era el caso de una pareja, ella con la boca tapada, que pedían paso. «Ella sufre hemofilia y tenemos que ir al hospital», comentaba el conductor. Tras el registro, pudieron seguir adelante. Por la rotonda se vio a decenas de conductores, con mascarillas o incluso guantes, que pasaban los controles con aparente angustia en una zona acostumbrada a tener mucho tráfico industrial.

De hecho, Igualada es un importante polo industrial de la Cataluña central. La ciudad es un importante clúster textil pero también congrega empresas de todo tipo: alberga, por ejemplo, proveedores del sector de la automoción -las plantas de Seat y Nissan están relativamente cerca- o empresas del sector sociosanitario, a quienes la crisis por el coronavirus y sobre todo las restricciones les empiezan a afectar seriamente.

Dentro del perímetro de confinamiento, los ciudadanos intentaron bajar su actividad pública, como sugiere la Generalitat para frenar cuanto antes la escalada de casos. «Cuando hace dos días empezaron hablar del brote ya decidí quedarme en casa. El confinamiento no me ha afectado especialmente», contaba telefónicamente a ABC Gloria Suárez, una joven de 30 años que, por suerte, es autónoma y de momento puede seguir trabajando de forma remota. Ella está, además, relativamente tranquila porque no conoce, por ahora, ningún afectado ni aislado preventivo y su familia está aparentemente sin síntomas.

La Generalitat recomienda a los vecinos que permanezcan en sus domicilios hasta el final de la afectación, que estará en vigor, al menos, durante catorce días. Las cifras del brote, que no paran de crecer, obligan a ello: el último balance sitúa en la zona a 67 positivos, con cuatro casos graves y tres fallecidos hasta ahora. Lo más preocupante sigue siendo la incidencia en el Hospital de Igualada, que ya tiene 41 profesionales infectados y cuyo personal está exhausto por la sobrecarga acumulada. Precisamente por esto, el Colegio de Médicos de Barcelona puso en marcha ayer un proceso para seleccionar y reclutar médicos recién jubilados para hacer frente a las necesidades generadas por el Covid-19, especialmente en Igualada.