Sa Tuna Gin, la marca de tres jovenes catalanes que crece desde la Costa Brava

Lo que empezó como un proyecto de bachillerato en 2020 se ha convertido en una de las ginebras artesanales más reconocidas de Cataluña. Tres jóvenes emprendedores, Ferran Monfort, David Río y Arnau Viusà, decidieron embotellar la esencia de la Costa Brava en un destilado único: Sa Tuna Gin. Hoy, apenas unos años más tarde, su creación se sirve en más de 250 restaurantes, como El Celler de Can Roca o Via Veneto. Cerró el 2024 facturando 60.000 euros, prevé facturar 200.000 en 2025 y forma parte de la oferta de más de 150 puntos de venta.

La idea surgió de las primeras botellas que servían detrás de la barra de los restaurantes donde trabajaban como camareros en la hostelería de la Costa Brava. «Cuando venían clientes habituales, sommeliers o propietarios de restaurantes, les servíamos la ginebra sin decir nada para ver sus reacciones», cuenta Ferran Monfort, uno de los fundadores. Aquellos primeros 'feedbacks' positivos fueron el empujón definitivo para profesionalizar el proyecto.

La inspiración para el nombre y la identidad de marca vino de la cala de Sa Tuna, uno de los rincones más auténticos de la Costa Brava. «Queríamos transmitir autenticidad, sofisticación y elegancia, pero también un fuerte vínculo con nuestro territorio», explica Ferran. La botella, de vidrio reciclado y color turquesa, homenajea tanto las aguas cristalinas del Mediterráneo como la tradición marinera local.

En cuanto al producto, Sa Tuna Gin se destila en un alambique tradicional de cobre y combina 15 botánicos. El resultado es un equilibrio entre notas cítricas de limón y naranja, comino, y la dulzura del arándano rojo y la canela. Redujeron una primera fórmula de 18 ingredientes hasta llegar a la versión actual.

El salto definitivo de Sa Tuna Gin llegó cuando comenzó a figurar en las cartas de restaurantes con estrella Michelin. «Para nosotros fue un prestigio enorme: gente que sabe muchísimo más que tú, valorando positivamente tu producto e incluyéndolo en su carta. Eso fue un gran reconocimiento al trabajo bien hecho», cuenta Ferran.

En 2025, la marca ha dado un paso más al ampliar su gama con dos nuevas referencias: Sa Tuna Dry, una ginebra seca de perfil clásico y mediterráneo, y Sa Tuna 25, una rosa, dulce y afrutada, pensada para un público más joven y versátil.

También ha llegado a estar en festivales como Cap Roig, Summer Fest o Nits de Barcelona. Para los fundadores, vincularse con la música y el ocio mediterráneo es imprescindible: «El gin está muy ligado a momentos de consumo, y uno de los más habituales aquí en la Costa es la música en directo. Queremos que nuestra marca esté presente en esos instantes de disfrute».

En apenas unos años, Sa Tuna Gin ha pasado de ser un proyecto académico a consolidarse como una marca reconocida en el sector gastronómico. Su presencia en restaurantes de prestigio, su apuesta por la sostenibilidad y la reciente ampliación de la gama reflejan un crecimiento sostenido y una clara orientación hacia la innovación. Con una identidad fuertemente ligada a la Costa Brava, la empresa afronta el futuro con la mirada puesta tanto en el mercado local como en la posible expansión internacional.