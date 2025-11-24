Suscribete a
Taula Puntal, propuesta de mesa compartida que recorre los paisajes catalanes

Espai Puntal crece las noches de los viernes y sábados para sólo 22 comensales que por 48 euros degustan nueve pases de platillos de mar, montaña y caza

HIU, un viaje gastronómico de ida a Bangkok y vuelta a Cambrils

Markel Cormenzana y Víctor Regás, fundadores de Bar Puntal y de Colmado Puntal, emulan los txokos vascos con Taula Puntal
Markel Cormenzana y Víctor Regás, fundadores de Bar Puntal y de Colmado Puntal, emulan los txokos vascos con Taula Puntal
Juan Carlos Valero

Barcelona

La gastronomía, más allá de la mera ingesta alimenticia, es el mayor exponente de la cultura que se comparte. Cualquier acuerdo que vincula a los seres humanos, sobre todo si son familia, se realza en torno a una mesa. La comida crea vínculos y desde ... antiguo compartir alimentos supone un rito de celebración y comunión entre compañeros, palabra que no en vano viene del latín «cum panis», aquel con el que comparto pan. Taula Puntal es una nueva y original oferta de Espai Puntal, en la Calle Carders, 17 (Born-La Ribera), que rompe con la solemnidad de la alta gastronomía sin abandonar su exigencia, tanto de servicio como en la elaboración culinaria. De momento, la propuesta sólo está disponible para cenas los viernes y sábados a las 21 horas.

