Un sindicato anuncia alegaciones para evitar que la Jefatura de Layetana sea declarada lugar de memoria democrática

El CEP se opone a la decisión del Gobierno, al considerar que supone un ataque a la dignidad de los policías

Exterior de la Jefatura de la Policía Nacional en vía Layetana (Barcelona)
Exterior de la Jefatura de la Policía Nacional en vía Layetana (Barcelona)
E. Burés

E. Burés

Barcelona

La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña impugnará la decisión del Gobierno de declarar la Jefatura de Layetana como lugar de memoria democrática. El sindicato considera que la medida, publicada en el BOE el pasado julio, y que ... contempla mantener el uso policial de las instalaciones, supone un ataque a la dignidad de los agentes.

