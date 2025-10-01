Un sindicato anuncia alegaciones para evitar que la Jefatura de Layetana sea declarada lugar de memoria democrática

La Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña impugnará la decisión del Gobierno de declarar la Jefatura de Layetana como lugar de memoria democrática. El sindicato considera que la medida, publicada en el BOE el pasado julio, y que ... contempla mantener el uso policial de las instalaciones, supone un ataque a la dignidad de los agentes.

La decisión, de la cartera de Política Territorial, implica «la obligación de garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada» del edificio. Es decir, como es titularidad de una administración, no podrán desaparecer «vestigios» que recuerden lo que allí ocurrió -en este caso, torturas a presos políticos durante la dictadura franquista-, y también tendrá que impulsarse la difusión de «itinerarios, físicos y virtuales», para que las que fueran dependencias de la Brigada Político-Social puedan visitarse.

Para el CEP significa señalar a los agentes que «hoy trabajan en democracia y nada tienen que ver con la dictadura». Por eso el sindicato ha recogido su malestar, por la «política de señalización promovida por el Gobierno». Indican así, a través de un comunicado, que «se trata de una expulsión silenciosa de los policías de Cataluña, empujándolos a abandonar una tierra donde su labor es cada vez más difícil».

«En lugar de incentivar la labor policial en Cataluña, donde la presión y las dificultades son mucho mayores que en otras comunidades, el Gobierno se dedica a 'señalizar' nuestros centros de trabajo, desmotivando a los funcionarios y favoreciendo que más compañeros se marchen», han denunciado. Advierten así que «la política de desgaste y estigmatización solo contribuirá a que aumente el déficit de agentes» en la comunidad, «incrementando la inseguridad ciudadana y facilitando la implantación de organizaciones criminales en una comunidad que ya sufre una criminalidad compleja y creciente».

Por este motivo, el CEP, tal y como prevé el BOE, formalizará las alegaciones para tratar de impedir que el edificio de Layetana, que fue foco de las protestas independentistas tras la condena a los líderes del 1-O, sea declarado lugar de memoria democrática.