El restaurante de Tarragona que participa en el programa de Alberto Chicote: dónde está y cuánto cuesta comer en 'El Trull'

Alberto Chicote regresa a la pequeña pantalla con la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes', el formato televisivo que ha conseguido consolidar en laSexta. En cada programa cuatro locales gastronómicos de una misma zona compiten por ser el mejor de ... una especialidad en concreto y el ganador de las votaciones que se hacen entre ellos tras ir allí a comer. En esta ocasión, la 'lucha' empezará en la demarcación de Tarragona.

Como se ha visto en otras temporadas, seguramente la estrategia de voto pesará casi más que la comida en sí, las instalaciones, el servicio o el precio. En esta ocasión, Chicote estrenará poderes especiales con su voto. Las cámaras estarán en diez nuevas ciudades y en la parada de este martes, se buscará el mejor suquet de pescado de la Costa Dorada, que es un guiso que nació del reaprovechamiento de peces maltrechos en las largas jornadas de pesca.

El televisivo chef pisará dos restaurantes de Cambrils, el Macarrilla Restaurant (de Xavi Martí) y Cal Tendre (de Damià Capafons), uno de Creixell (el Salioli, gestionado por Adrián Gómez). En Tarragona capital, y aunque alejado del centro de la ciudad, también probará los fogones de 'El Trull', dirigido por Jorge Piera.

Cerca de la playa

'El Trull' es un proyecto más que consolidado especializado en cocina catalana y de brasas y, aunque está en el término municipal de Tarragona está lejos del centro y más cerca a la zona de urbanizaciones en la playa. De hecho, el local, una antigua masía con amplios espacios (también para celebraciones y grupos), está a pie de carretera, en la N-340 (en concreto en su kilómetro 1.168).

El entorno, la masía, ya deja intuir a los comensales que 'El Trull' es para paladares que adoran la comida tradicional. Cap i pota, fricandó, pies de cerdo, canelones y su veintena de entrantes para picar (con mucha presencia de producto local) son sus platos estelares, si no se tiene en cuenta la variada carta de carnes y pescados a la brasa. Además, en época de calçotades cuentan con menús especiales. Ahora precisamente acaban de renovar su carta con nuevos platos de temporada, como ellos mismos cuentan en sus redes sociales.

Independiente de su experiencia en 'Batalla de restaurantes', lo que no se puede negar es que 'El Trull' ya sabe lo que es la presión de un formato así: hace un año el restaurante participó en 'Joc de Cartes', la versión de TV3 presentada por Marc Ribas en la que se inspiró el programa de laSexta. Y allí, 'El Trull', gracias a los votos de sus contrincantes, se coronó como el mejor restaurante de cocina catalana de la zona.

'El Trull', que está gestionado por Galera Group, tiene otros restaurantes y locales de ocio en la zona así como en Barcelona y no ofrece menús cerrados a no ser que no sean para grupos u ocasiones especiales (el menú de calçotada de la anterior temporada, por ejemplo, era de 35 euros). Con todo, hay que tener en cuenta que un principal de cocina típica cuesta entre 15 y 20 euros; el plato de pescado a la brasa está entre 20 y 25 euros, y los de carne oscilan mucho porque hay incluso chuletones de vaca rubia gallega.