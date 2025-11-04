Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Aruseros

Alfonso Arús sentencia con un sonoro 'zasca' al padre de Lamine Yamal tras decir que los «jóvenes no quieren trabajar»

El presentador del programa de La Sexta reaccionó rotundo a las declaraciones de Mounir Nasraoui

Laura Moure 'traiciona' a Jorge Fernández y desvela ante las cámaras su secreto mejor guardado

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha sentenciado al padre de Lamine Yamal tras sus últimas declaraciones sobre los jóvenes.
Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha sentenciado al padre de Lamine Yamal tras sus últimas declaraciones sobre los jóvenes. La Sexta
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, se está haciendo un hueco en las secciones de crónica social. Y es que, sus publicaciones en redes y su acciones entorno a la vida de su hijo generan infinidad de reacciones siempre. Pues bien, ahora el ... progenitor del futbolista ha vuelto a dejar un controvertido vídeo que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) y que ha provocado que Alfonso Arús, presentador del espacio, le haya dado tremendo zasca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app