Alfonso Arús sentencia con un sonoro 'zasca' al padre de Lamine Yamal tras decir que los «jóvenes no quieren trabajar»

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, se está haciendo un hueco en las secciones de crónica social. Y es que, sus publicaciones en redes y su acciones entorno a la vida de su hijo generan infinidad de reacciones siempre. Pues bien, ahora el ... progenitor del futbolista ha vuelto a dejar un controvertido vídeo que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) y que ha provocado que Alfonso Arús, presentador del espacio, le haya dado tremendo zasca.

«Supera el millón de visualizaciones y cada vez que abre la boca el padre Yamal sube el pan», introducía Alfonso Arús sobre Mounir Nasraoui a la audiencia de 'Aruser@s'. «Ahora ha criticado a la gente joven porque, según él, son vagos y no tienen ganas de trabajar», señalaba el presentador sobre la 'última' del progenitor del futbolista.

«Yo ahora paso por las calles y me sabe mal decirlo... Yo, antiguamente, buscaba trabajo en la obra y no había, pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que hay trabajo, te lo dan porque hay, porque la gente joven no quiere trabajar», afirmaba el padre de Lamine Yamal en el vídeo recogido por el programa de La Sexta. «Lo que hay que hacer es animarlos, animar a que trabajen y que sean algo, que se esfuercen, ya ganarán, el momento de ganar ya llegará pero el momento de perder está siempre a tu lado», manifestaba Mounir Nasraoui en su publicación que provocaba la inmediata reacción de Alfonso Arús.

«Bueno, cuidado, que se nos ha vuelto filósofo, también, ¿eh?», pronunciaba con sorna el presentador de 'Aruser@s' ante las cámaras. «Pero, él cuando sale a la calle, ¿cómo detecta esto de que los jóvenes no quieren trabajar?, ¿tiene un radar especial?», preguntaba Alfonso Arús a modo 'dardo' para el padre de Lamine Yamal. «Ha metido a todos los jóvenes en el mismo saco», zanjaba el conductor del espacio de La Sexta.