Puigdemont se reúne este miércoles en Bruselas con la dirección permanente de Junts

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirá este miércoles en Bruselas con la dirección permanente del partido, han informado fuentes de la formación a Europa Press.

Esta reunión se produce tras el encuentro este martes entre Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Delegación del Govern en Bruselas, aunque las mismas fuentes han explicado que se trata de una reunión habitual de la dirección del partido.

Además, está previsto que Puigdemont se reúna el 15 y 16 de septiembre con la treintena de diputados de Junts en el Parlament para fijar su estrategia de cara al inicio del curso político.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)