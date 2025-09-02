Suscribete a
Junts ve «pocos avances» en la reunión con Illa y reunirá este miércoles en Bruselas al núcleo duro

El presidente catalán y Puigdemont han estado reunidos cerca de una hora y media en privado

Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su Gobierno y el de Sánchez

Puigdemont abandonó la cita en un vehículo con la matrícula del 1-O
Puigdemont abandonó la cita en un vehículo con la matrícula del 1-O
Joan Guirado

Joan Guirado

Enviado especial a Bruselas

La reunión ha sido cordial. Ha durado una hora y media. Ha habido sonrisas, en cierta manera forzadas, durante la presencia de los medios gráficos en el interior de la sala. Pero a la salida ni Carles Puigdemont ni Salvador Illa, que han salido ... por el garaje, se han dejado ver. Tampoco han ofrecido ningún detalle más sobre lo que habían hablado. Ambos se han limitado a usar sus redes sociales para exponer su versión del encuentro.

