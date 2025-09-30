Puigdemont reivindica el 1-O, ocho años después: «La fórmula la hemos probado con éxito»

Junts ha conmemorado el referéndum del 1-O de 2017 con un breve acto en Cornellá de Terri (Gerona) que ha servido para reivindicar, ocho años después, el 'procés' independentista que consistió en mantener un pulso contra el Estado de derecho. Carles Puigdemont y ... Jordi Turull no han dudado en cargar contra los jueces, los policías de la Guardia Civil y la Policía Nacional que actuaron por orden judicial aquel día y Felipe VI, que se dirigió a la nación el 3 de octubre, por defender el orden constitucional. En cualquier caso, la cúpula de Junts ha insistido en que la secesión de Cataluña es un proceso irreversible y que el movimiento independentista lo volverá a intentar cuando vuelvan a la unidad de acción.

«La fórmula la hemos probado. Y los ingredientes de la fórmula depende de nosotros. La hemos probado el día 1 de octubre con éxito. Unidad. Transversalidad», ha dicho el presidente del partido y expresidente de la Generalitat, que ha intervenido a través de un vídeo grabado y emitido esta noche. Con un tono ciertamente de derrota y sin tratar los asuntos de actualidad, Puigdemont ha tratado de levantar el ánimo de los asistentes: «El 1-O fue la victoria de las instituciones ante la represión del Estado. Fue una victoria de la movilización ciudadana». Una «victoria» frente a los que defendían el «a por ellos que se les quedó y que se les quedó para siempre».

🗣 President @KRLS Puigdemont: «No perdem de vista que l'1 d'octubre, malgrat que ens volien vençuts, els vam derrotar. Vam guanyar i va ser la victòria d'un poble que crida i cridarà per sempre més. Visca Catalunya lliure.» pic.twitter.com/GZ9wFfIGuw — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 30, 2025

En esta línea, el principal socio del Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que el 1 de octubre de 2017 se celebró un referéndum. «Y lo ganamos. Y de aquí llora la criatura. Porque de nuestra victoria, su derrota. Y ellos continúan movilizados. Ellos no han abandonado la trinchera», ha asegurado. Puigdemont también ha tenido palabras contra Salvador Illa, presidente de la Generalitat, sin citarlo directamente. «Desde dentro de Cataluña, y ahora ya también en las instituciones catalanas, se trabaja para que no podamos asumir estas condiciones suficientes para ser un día una nación libre al lado de las otras naciones libres del mundo. Nosotros no renunciaremos a este derecho, ni renunciaremos a este trabajo», ha dicho.

🗣 Secretari general @jorditurull: «L'1 d'octubre no té un nom i cognom, no té unes sigles, l'1 d'octubre té milers i milers de noms i cognoms. Tornem a posar, des de l'autoexigència pròpia i no des del retret a l'altre, les millors actituds de persistència, de determinació, de… pic.twitter.com/HfxDobEnng — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 30, 2025

Por su parte, el secretario general de Junts ha sido más contundente en la reivindicación efectiva del 1-O. «El 1-O no es pasado, es presente, vigencia y futuro. El 1-O continúa vivo en cada uno de nosotros. No se trata de volverlo a hacer, se trata de acabarlo de hacer. Este es el compromiso de Junts. Ahora ya sabemos las crudas fortalezas del Estado, pero también sus debilidades», ha concretado Turull. Y ha añadido que »un independentista, por diferente que piensa, nunca es un adversario«, sin aludir expresamente ni a ERC ni a Aliança Catalana. En esta línea, Marta Madrenas, alcaldesa de Gerona en 2017 y ahora diputada de Junts en el Congreso, se ha manifestado en la misma línea: «Si lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra vez, pero en esta ocasión, deberíamos acabarlo bien».