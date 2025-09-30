Suscribete a
Puigdemont reivindica el 1-O, ocho años después: «La fórmula la hemos probado con éxito»

Junts celebra el aniversario del referéndum ilegal de 2017 : «El 1-O no es pasado, es presente, vigencia y futuro. No se trata de volverlo a hacer, se trata de acabarlo de hacer. Ya sabemos las debilidades del Estado»

Puigdemont: «El 1-O pertenece al pueblo. No nos resignamos a la 'pax' autonómica»

Carles Puigdemont, presidente de Junts, en un mitin del partido celebrado el mes de julio en Francia
Carles Puigdemont, presidente de Junts, en un mitin del partido celebrado el mes de julio en Francia EFE
Daniel Tercero

Barcelona

