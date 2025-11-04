Esta es la persona más rica de Cataluña en 2025 tras la muerte de Isak Andic, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende

La revista Forbes publica este 4 de noviembre su esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025'. Se trata de un ranking muy esperado por todos, puesto que revela las personalidades más poderosas y existosas de España.

Amancio Ortega lidera un año más la clasificación ... . El fundador de Inditex acumula 109.900 millones de euros. A pesar de ello, esta cifra supone una pérdida de casi 10.300 millones de euros con respecto a 2024. La segunda posición es para su hija, Sandra Ortega, quien también ha experimentado un ligero descenso en su patrimonio. Pasa de los 10.390 millones de euros del ejercicio anterior a 10.000 millones de euros. El 'top 3' lo completa Rafael del Pino Calvo-Sotelo. El presidente de Ferrovial aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones de euros.

Por comunidades autónomas, Forbes indica que Cataluña se mantiene en 2025 como «una de las más próperas, innovadoras y con mayor peso económico en nuestro país». En los últimos años, la lista en este territorio ha estado encabezada por Isak Andic, fundador de Mango. Sin embargo, tras la muerte del empresario a causa de un accidente en la montaña, este puesto está ocupado actualmente por otra persona. Te contamos quién es y cuál es su patrimonio.

La persona más rica de Cataluña en 2025, según la lista Forbes

Isak Andic, fundador de Mango, ha sido la persona más rica de Cataluña durante varios años consecutivos. Sin embargo, su muerte ha provocado un cambio en la lista autonómica.

Este 2025, Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), posee la mayor fortuna en esta región de España. En concreto, cuenta con un patrimonio de 2.900 millones de euros, 100 milones menos que en 2024 (3.000 millones de euros).

Las cinco personas más ricas de Cataluña, según la lista Forbes 1. Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners (2.900 millones de euros)

2. Manuel Puig Rocha, propietario de Corporación Puig (1.800 millones de euros)

3. Manuel Lao, expropietario de CIRSA (1.700 millones de euros)

4. José María Serra Ferré, principal accionista del grupo Catalana Occidente (1.600 millones)

5. Carmen Daurella Aguilera, accionista de Coca-Cola (1.600 millones de euros)

En el ranking nacional, la empresaria se sitúa en el puesto número 12, lo que supone un descenso de dos puntos respecto al ejercicio anterior. Además, es la cuarta mujer más rica de España. Tan solo tiene por delante a Sandra Ortega (Inditex), Hortensia Herrero (Mercadona) y María Del Pino y Calvo Sotelo (Ferrovial).

Quién es Sol Daurella Comadrán, la persona más rica de Cataluña en 2025

Sol Daurella Comadrán (Barcelona, 1966) es nieta del empresario importador de bacalao Santiago Daurella Rull e hija del empresario José Daurella Franco. La familia Daurella forma parte del Sistema Coca-Cola desde hace más de 60 años y en 1951 obtuvo la licencia para embotellar y distribuir la bebida Coca-Cola en España.

Sol Daurella Comadrán, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, en una imagen de archivo ABC

También es prima de Zenaida Bufill Comadrán, la estilista catalana con la que mantuvo una relación Isak Andic, fundador de Mango.

Sol Daurella estudió en Suiza, se licenció en Administración de Empresas y MBA en Esade y habla cuatro idiomas. Antes de unirse al Sistema de Coca-Cola, pasó por Mac Group. Actualmente, es presidenta de la compañía Coca-Cola European Partner.