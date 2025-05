Un pederasta que violó a la menor tutelada: «Desconocía su edad»

«Desconocía su edad», «eran relaciones consentidas» o «ella tenía un carácter fuerte e incluso daba instrucciones». Son las excusas que algunos de los integrantes de la red de pederastia desarticulada por los Mossos d'Esquadra en 2024, liderada por un electricista y que entre sus víctimas tenía a una menor bajo la guarda de la Generalitat, desgranaron ante la Audiencia de Barcelona para intentar salir de prisión. No lo consiguieron ya que, tal y como apuntó la Fiscalía para oponerse, era el cabecilla de la trama el que ofrecía a la niña, de 12 años, «en redes sociales en atención, precisamente, a su corta edad», recoge una de las resoluciones.

Son, contando al cabecilla del entramado para quien la Fiscalía pide 107 de prisión, un total de 16 investigados y, al menos, siete víctimas. Entre los agresores, un individuo con pareja, un hijo de pocos meses, empleo de repartidor y en trámites de regularizar su situación administrativa en España.

Fue el electricista, Teófilo quien en 2020, con 40 años, abordó a través de Instagram a la menor, que residía en un centro de la Generalitat. Tras entablar conversación con ella, llegó un primer encuentro y, a partir de entonces, comenzaron las violaciones, cuando esta se escapaba hasta el piso que el sujeto tenía en el centro de Barcelona. Luego, suplantando su identidad, comenzó a 'ofrecerla' a otros hombres en aplicaciones de citas, como Badoo.

Entre los agresores, hombres de entre 19 y 50 años y diferentes perfiles. Acosadores, pederastas que buscan menores y también a los que la Policía catalana apodó como «situacionales»; individuos que, en una conversación de carácter sexual no muestran preferencia por niños, pero si se le 'ofrecen' acaban consumando la agresión. Ese último perfil lo tenían once de los 16 detenidos. Y es que la desarticulada por los Mossos, y de la que dieron cuenta en rueda prensa, no era una red de pederastia que usase grandes medidas de seguridad. Sí recurrían a aplicaciones de mensajería para evitar ser detectados, pero «nada clandestino», detalló entonces el cabo David López, responsable de las pesquisas.

Teófilo era quién ofrecía a la menor al resto de agresores. En ocasiones, se presentaba como «pareja» de la niña, según detallaron algunos de los investigados, que llegaron a alegar que habían sido víctimas de un «ardid» de ambos para ser grabados mientras perpetraban esas violaciones. Y es que, precisamente, como el electricista captaba con su móvil las agresiones, en ocasiones no fue necesaria ni una rueda de reconocimiento para llegar hasta los otros integrantes de la trama. Aunque las pesquisas comenzaron, precisamente, con la denuncia de un hombre a quien el principal investigado ofreció tener sexo con la menor tutelada, la investigación pudo avanzar cuando fue la propia víctima quien también formalizó una queja ante los Mossos.

La operación se dividió entonces en dos fases: la primera, la que llevó hasta Teófilo y su piso de Ciutat Vella a través de los datos que aportó la niña que residía en un centro de titularidad pública. Fue así como los agentes descubrieron que el sujeto ya había sido detenido en 2010 por regentar un piso en Valencia donde se prostituían menores, pero entonces no llegó a ser juzgado. Tras este nuevo arresto en 2022, ya en la capital catalana, el juzgado lo dejó en libertad bajo fianza y comenzó así la segunda fase, la más compleja: analizar todo el material intervenido en la vivienda. Entre este, más de 2.000 conversaciones en su móvil de contenido sexual.

El triaje fue complejo. Había que diferenciar entre lo que era real y que podían ser «ensoñaciones». Finalmente, determinaron que, al menos 120 de ellas tenían relevancia policial por su componente pedófilo o pederasta. También 250 archivos elaborados por el principal investigado, que fueron los que llevaron hasta el resto de sospechosos. La perfilación de los Mossos determinó que Teófilo es un «agresor sexual poliédrico».

Rastreaba las redes para contactar y captar menores con el objetivo de prostituirlos, producir material de explotación sexual y mantener relaciones grupales que también grababa. «Una de sus filias era dirigir las prácticas sexuales», detallaba López hace un año.

El peligro de las redes

La mayoría de víctimas, a excepción de la niña bajo la guarda del Govern, eran «menores sin problemática familiar». En ocasiones, los 'compensaba' con regalos, dinero, o facilitándoles alcohol u otras drogas.

Tras la exhaustiva revisión de las imágenes –y la consiguiente dureza y carga emocional para los agentes– consiguieron identificar a otros menores agredidos. Muchos de ellos no se sentían víctimas y no querían denunciar, entre otras cuestiones, para que sus progenitores no se enterasen de lo ocurrido. Pero el seguimiento del caso por parte de los Mossos propició que algunos sí se animasen a formalizar la queja.

«Nadie dejaría a su hijo en Ciudad Juárez (México), pero Ciudad Juárez está en nuestras casas en todo momento, si no sabemos con quién hablan, que 'apps' o juego infantil utilizan. El depredador está siempre detrás», advirtió entonces el inspector Josep Antoni López Garzón, al frente del área de Cibercrimen de la Policía catalana, para detallar: «Por desgracia, cada día investigamos estas situaciones».