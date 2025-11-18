Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Hospitalet tras caer por un balcón

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer de edad avanzada la madrugada de este martes en Hospitalet (Barcelona) tras caer por el balcón de su vivienda en la calle Llobregat. Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado a ... ABC desde el Cuerpo, la víctima ha fallecido a causa el impacto.

En estos momentos, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Barajan tanto que el suceso haya podido tratarse de una muerte accidental, como un suicidio, así como un posible homicidio, y que alguien haya podido empujarla. Por el momento, investigan si el hijo de la fallecida ha podido tener alguna implicación en el suceso.

Han sido agentes de la Guardia Urbana quienes lo han arrestado y luego lo han entregado a la Policía catalana, según han precisado fuentes conocedoras a este diario. En estos momentos, los investigadores se encuentran a la espera de tomarle declaración.