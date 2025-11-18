Suscribete a
ABC Premium

Los Mossos investigan la muerte de una mujer en Hospitalet tras caer por un balcón

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. De un suceso accidental a que pudiera haberla empujado su hijo

Un hombre mata a su padre en Barcelona e intenta suicidarse tirándose a las vías del metro

Esposas para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo
Esposas para trasladar a los detenidos, en una imagen de archivo mossos

ABC

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una mujer de edad avanzada la madrugada de este martes en Hospitalet (Barcelona) tras caer por el balcón de su vivienda en la calle Llobregat. Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado a ... ABC desde el Cuerpo, la víctima ha fallecido a causa el impacto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app