Un juzgado de Barcelona investiga a los dos miembros de la comisión que autorizó la eutanasia de Noelia

Un juzgado de Barcelona, Instrucción 20, ha admitido a trámite la querella de Abogados Cristianos y ha abierto diligencias penales contra los dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña que dieron el visto bueno a la petición de eutanasia de Noelia ... , una joven de 24 años con una lesión medular.

En su auto, el juzgado acuerda así investigar la actuación de un médico y de un jurista de dicha comisión, por falsedad en documento público y prevaricación administrativa. Según la asociación, ambos habrían simulado estar en desacuerdo sobre el dictamen para poder así elevar el caso ante el comité de evaluación. Abogados Cristianos alega que ello supone «falsear un documento público esencial del procedimiento de eutanasia y desvirtuar por completo el cauce legal previsto en la ley».

Así, la entidad subraya que si el informe en el que se basó la decisión de autorizar la eutanasia de Noelia está viciado desde el origen, todo el procedimiento es nulo y, por tanto, no se puede ejecutar su muerte asistida con «garantías jurídicas».

Por este motivo, ahora el juzgado ordena, como primera diligencia, que el Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona que avaló la eutanasia de la joven, tras escucharla tanto a ella como a los expertos que la autorizaron, remita testimonio de la sentencia y la grabación de la vista en la que se habrían producido las declaraciones clave de los querellados.

Cabe recordar que, el pasado septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó de forma parcial el recurso del padre de Noelia y reconoció el derecho del progenitor a recurrirla por la vía judicial. A pesar de ello, en la misma resolución, los magistrados avalaron la muerte asistida de la joven, al considerar que los informes médicos certifican que cumple los requisitos para ello.

Todo ello después de que a principios de año, el juzgado de lo contencioso avalase la muerte asistida de Noelia, después de escucharla tanto a ella, como a los expertos médicos que la evaluaron. También la Fiscalía se mostró favorable a su eutanasia, al considerar que la chica había tomado la decisión de forma «libre y autónoma», algo que después secundó la magistrada, y por ello el padre, representado por Abogados Cristianos, recurrió la decisión ante el TSJC. Tras esta sentencia, recurrieron ante el Supremo para tratar de frenarla, como anunciaron que harían.