El TSJC avala la eutanasia de Noelia pero también el derecho del padre a recurrirla

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso del padre de Noelia, la joven de 24 años con una lesión medular que solicitó la eutanasia, y reconoce así el derecho del progenitor a recurrirla por la vía judicial. A pesar de ello, en la misma resolución, los magistrados avalan su muerte asistida, al considerar que los informes médicos certifican que cumple los requisitos para ello. La sentencia, avanzada por la Cadena Ser y consultada por ABC, recuerda que Noelia es mayor de edad, y que el padre no ha promovido ningún procedimiento para incapacitarla con lo que como no existe prueba de que «tenga disminuidas sus capacidades» no se justifica el argumento esgrimido por éste de paralizarla en base a un derecho personalísimo ajeno, como es el derecho a la vida.

Recuerdan también los magistrados que la joven hace años que no convive con su familia. Ahora reside en una clínica, donde ingresó tras pasar por el Instituto Guttman -hospital de neurorrehabilitación-, «al no tener techo ni red social que la pudiese amparar». Aunque durante el procedimiento varios testigos avalaron que el padre la visita con frecuencia, también es cierto que la propia Noelia apuntó que la relación entre ambos, aunque fluida, «no es muy buena». Por eso el fallo sostiene que no existe una relación familiar suficientemente estrecha como para fundamentar la legitimación del padre en el derecho de la vida familiar, para así evitar su eutanasia.

Aunque los jueces no ponen en duda el «enorme afecto» del progenitor hacia su hija, este «sentimiento», reza la resolución, «no constituye razón suficiente para justificar su legitimación». Fue el pasado marzo, cuando un juzgado de lo contencioso avaló la muerte asistida de Noelia, después de escucharla tanto a ella, como a los expertos médicos que la evaluaron. También la Fiscalía se mostró favorable a su eutanasia, al considerar que la chica había tomado la decisión de forma «libre y autónoma», algo que después secundó la magistrada, y por ello el padre, representado por Abogados Cristianos, recurrió la decisión ante el TSJC.

[EN AMPLIACIÓN]

Más temas:

Eutanasia

Cataluña