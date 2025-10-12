Suscribete a
Juan Milián: «Illa está replicando aquello que sabemos que acaba mal y amarga decadencia»

El nuevo senador designado por el Parlament, el único que tiene el PP catalán, advierte de que el líder del PSC y Pedro Sánchez siguen «las mismas lógicas perniciosas del 'procés', la misma falta de respeto por la verdad»

Juan Milián, nuevos senador del PP catalán, para la entrevista con ABC Miquel Muñoz
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Juan Milián (Morella, Castellón, 1981) fue designado senador por el Parlamento de Cataluña el martes, sustituyendo así a Lorena Roldán, quien dejó el cargo para centrarse en la actividad política de la cámara autonómica. Milián, todavía concejal en el Ayuntamiento de ... Barcelona, en el equipo de Daniel Sirera, y coordinador general del PP catalán, alrededor de Alejandro Fernández, atiende a ABC en su primera entrevista a un medio tras ser designado miembro de la Cámara Alta. Lleva diez años asesorando a los presidentes de los populares en Cataluña, vivió el momento álgido del 'procés' en el Parlament y es autor de dos libros de cabecera para los liberales españoles. Milián viaja a Madrid sin abandonar Barcelona.

