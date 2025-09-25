El PP catalán elige a Juan Milián para sustituir a Lorena Roldán como senador por designación

Juan Milián ha sido el elegido por la dirección del PP para sustituir a Lorena Roldán en el Senado, en calidad de senador por designación autonómica que le corresponde a los populares, tras la renuncia de esta hace poco más de dos meses ... para centrar su actividad política en el Parlamento de Cataluña. Milián es concejal del Ayuntamiento de Barcelona y, como ordenan los estatutos del partido, deberá dejar el acta de municipal cuando sea designado por la Cámara autonómica. A Milián le sustituirá Antonio Verdera como edil barcelonés del PP.

Este jueves, el PP registrará en el Parlament la solicitud para que Milián sea senador por designación autonómica. A partir de entonces, se abrirá el proceso de elección, que, si no hay contratiempos o vetos -que no se ajustan a la legalidad como señaló el Tribunal Constitucional con el caso concreto que afectó Miquel Iceta (PSC)-, finalizará con la votación del pleno y la confirmación de Milián como nuevo senador. En Urgel, cuartel general de los populares catalanes, no creen que el trámite parlamentario se impida por algún grupo político.

Milián (Morella, Castellón, 1981) es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra y máster en Dirección Financiera y Contable de la Empresa por el Instituto de Educación Continua (IDEC) de la Universidad Pompeu Fabra. Además de concejal, es el coordinador general de Estrategia y Comunicación del PP catalán y, sobre todo, un hombre de partido reconocido por todos los sectores. Ha colaborado directamente con todos los presidentes regionales desde la época de Alícia Sánchez-Camacho.

El nuevo senador fue diputado del Parlament durante la legislatura que culminó con el 'procés' en 2017, además de las dos anteriores, y su experiencia en la primera fila de la política durante aquellos años, y sus conocimientos teóricos sobre el nacionalismo y el populismo, le permitieron firmar varios libros sobre estos asuntos. Los ensayos 'El proceso español' y '¡Liberaos!' son una referencia en el ámbito del liberalismo. Milián, además, es colaborador en diversos medios de comunicación, entre ellos, ABC, en la sección de Cataluña y en la Tercera.