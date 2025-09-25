Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El fiscal general pide su absolución y achaca la filtración al «aparato institucional de la Comunidad de Madrid»

El PP catalán elige a Juan Milián para sustituir a Lorena Roldán como senador por designación

El concejal de Barcelona, respetado por todas las corrientes internas del partido, deberá dejar el ayuntamiento

Movimientos en el PP catalán: Roldán deja el Senado y Esteller el consistorio barcelonés

Juan Milián, antes de la jornada Diálogos organizada por ABC en Barcelona, en diciembre del año pasado
Juan Milián, antes de la jornada Diálogos organizada por ABC en Barcelona, en diciembre del año pasado Adrián Quiroga
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Milián ha sido el elegido por la dirección del PP para sustituir a Lorena Roldán en el Senado, en calidad de senador por designación autonómica que le corresponde a los populares, tras la renuncia de esta hace poco más de dos meses ... para centrar su actividad política en el Parlamento de Cataluña. Milián es concejal del Ayuntamiento de Barcelona y, como ordenan los estatutos del partido, deberá dejar el acta de municipal cuando sea designado por la Cámara autonómica. A Milián le sustituirá Antonio Verdera como edil barcelonés del PP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app