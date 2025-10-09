Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

El PSC acusa de «politizar» y «judicializar» las aulas a los padres que piden bilingüismo en las escuelas

Illa y Niubó pasan de defender el 25% de español porque «no pasa nada», cuando estaban en la oposición, a cargar con dureza, desde el Govern, contra los que lo piden

Puigdemont fuerza a Illa a pronunciarse sobre un referéndum secesionista

Salvador Illa y Esther Niubó, presidente de la Generalitat y consejera de Educación y Formación Profesional, respectivamente, en el colegio Salvador Dalí de Figueras (Gerona), inaugurando el curso escolar en 2024
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

De defender el bilingüismo en las escuelas y la aplicación de las sentencias judiciales a sumarse a la desobediencia y el rechazo a las órdenes de los jueces solo hay un pequeño paso, un pequeño salto para el PSC. Es justo la diferencia existente de ... estar en la oposición y buscar el voto constitucionalista a estar al frente de la Generalitat de Cataluña. Así han evolucionado Salvador Illa, presidente autonómico, y Esther Niubó, consejera de Educación y Formación Profesional, en apenas unos meses. Los socialistas se han sumado ahora a los que acusan a los padres que piden bilingüismo en las aulas de «politizarlas» y de «judicializar» un modelo lingüístico que no se aplica legalmente.

