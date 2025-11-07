Suscribete a
ABC Premium

Europa deja en evidencia al sector progresista del TC en el fallo sobre Junqueras

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta que su prisión preventiva, y la de Turull, fue proporcional y «no arbitraria»

El Supremo no vulneró los derechos políticos de Turull, Sànchez y Junqueras

Los siete líderes del 'procés' en junio de 2021, tras salir de la cárcel de Lledoners gracias al indulto del Gobierno
Los siete líderes del 'procés' en junio de 2021, tras salir de la cárcel de Lledoners gracias al indulto del Gobierno Inés Baucells
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) validó, en una sentencia dada a conocer ayer, la actuación del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cuando ordenó, el primero, y ratificó, el segundo, la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez ... en 2017 y 2018 por su participación en el proceso de secesión ilegal de Cataluña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app