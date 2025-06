La empleada de limpieza fallecida en Barcelona durante la ola de calor advirtió a un compañero de que se encontraba mal

La empleada de limpieza de Barcelona fallecida este fin de semana durante la ola de calor, Montse Aguilar, habría advertido a un compañero de trabajo que se encontraba mal, y que había sufrido mucho calor durante su jornada laboral, momentos antes de fallecer en su casa. Así ha informado la hermana de Montse enseñando el mensaje de móvil que la trabajadora habría enviado a un compañero preguntando por ella.

«Hola, Cariñete. Perdón por no contestar antes, es que he tenido una tarde muy mala, no solo por la mierda que hay, es que pensaba que me moría, me viene unos dolores de brazos, pecho y cervicales, vamos, calambres. He estado en Capellans«, escribía la víctima momentos antes de fallecer, según ha enseñado su hermana en un móvil a Telecinco. El compañero le respondió, sin embargo, que «era normal». Todavía se desconoce el resultado de la autopsia.

Noticia Relacionada Investigan la muerte de una trabajadora municipal de Barcelona coincidiendo con la ola de calor ABC Se encontraba en su casa, a donde había vuelto tras terminar su turno, a las 21.00 horas, y cayó fulminada tras ponerse a cenar

Por su parte, el director del servicio de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Barcelona, Carlos Vázquez, ha afirmado ante la prensa, según recoge Ep, que FCC, empresa subcontrata que da el servicio y que tenía como empleada a Montse, cumplió con todos los protocolos ante la ola de calor. FCC ha elaborado «un informe detallado» sobre el suceso y el Ayuntamiento, de momento, no tiene pensado abrir una investigación.

Vázquez ha explicado que la empresa suministró a los trabajadores el uniforme de verano, crema solar y los consejos correspondientes para actuar en caso sufrir un golpe de calor o sobre cómo asistir a un compañero. Montse trabajó el sábado en la jornada de 14.30 a 21.30 horas en la zona de la calle Vía Layetana, recientemente reformada, y por la calle Capellans, que la fallecida citó en su mensaje de texto.

El portavoz de BComú, Marc Serra, por su parte, ha tachado de «insuficientes» las explicaciones del Ayuntamiento. «Creemos que se tiene que abrir una investigación, no puede ser que tan solo 24 horas después cierres filas con un caso tan grave», ha dicho Serra, después de que Carlos Vázquez haya dicho que, tras el informe de FCC, el Ayuntamiento no prevé abrir una investigación interna.

Serra ha lamentado que ningún concejal haya comparecido y ha pedido al gobierno municipal que «contraste la versión de la empresa».