Cuatro menores detenidos en Sabadell por robar a un hombre, golpearle y quitarle el coche, que acabó estrellado contra un árbol

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores de edad por presuntamente robarle 50 euros y el móvil a un hombre al que golpearon después de subir a su vehículo en Sabadell (Barcelona), que acabaron chocando contra un árbol, según han informado en un ... comunicado este miércoles.

El 11 de agosto un hombre denunció que dos días antes un grupo de menores subió a su coche y le dijeron que le acercaran a un punto concreto de la localidad barcelonesa, y cuando bajaron, empezaron a pintar el vehículo con un espray.

Al recriminarles estos hechos, los jóvenes le golpearon y lo hicieron caer al suelo, y ya sin él dentro del coche, lo condujeron hasta chocar contra un árbol, pero la víctima intentó recuperarlo y le volvieron a agredir hasta dejarlo en el suelo y robarle sus pertenencias; tras ser detenidos, la Fiscalía de Menores de Barcelona se ha hecho cargo de las diligencias.