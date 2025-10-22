Suscribete a
ABC Premium

Cuatro menores detenidos en Sabadell por robar a un hombre, golpearle y quitarle el coche, que acabó estrellado contra un árbol

El suceso fue en agosto, cuando la víctima denunció que un grupo de jóvenes le pidieron que les llevara en el coche y al bajar se lo pintaron con spray

Cinco detenidos, de entre 16 y 20 años, por matar a un menor en Barcelona el pasado septiembre

Unidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Unidad del cuerpo de Mossos d'Esquadra. ep

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro menores de edad por presuntamente robarle 50 euros y el móvil a un hombre al que golpearon después de subir a su vehículo en Sabadell (Barcelona), que acabaron chocando contra un árbol, según han informado en un ... comunicado este miércoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app