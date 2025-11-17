Suscribete a
ABC Premium

Zamora aspira a ser «referente internacional» en el sector del pan y la harina

La celebración del I Simposio sirvió como preludio del I Congreso Internacional de la Harina y el Pan, que se celebrará en 2026

Ruta de senderismo por Zamora con colores de otoño

Participantes en la inauguración, entre ellos el director de Madrid Fusión, Benjamín Lana; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y la consejera de Agricultura, María González Corral
Participantes en la inauguración, entre ellos el director de Madrid Fusión, Benjamín Lana; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y la consejera de Agricultura, María González Corral ICAL

ABC

Zamora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La provincia de Zamora incorporó este lunes de forma oficial el pan y la harina como elementos diferenciadores para llegar a convertirse en una «referencia internacional» del sector con la celebración del I Simposio de la Harina y el Pan, como preludio al I Congreso ... Internacional de la Harina y el Pan, que se celebrará en 2026, y el gran evento del PanFest, programado para 2027.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app