Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia: «Creo que el diálogo es lo único que hace avanzar al ser humano»

Dos décadas han pasado desde que el festival 'Hay Festival' levantó el vuelo en Segovia. Un largo trayecto en el que ha sabido mantener su esencia literaria original, pero también una firme apuesta por el arte «que no tienen otros 'Hay' de ... fuera de España». Con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un profundo «espacio de reflexión» y debate sobre asuntos geopolíticos, sociales o medioambientales que marcan esta época.

Así, el certamen se convierte año a año en punto de encuentro de importantes pensadores, expertos, filósofos o creadores que exponen sus puntos de vista con el plus de la «cercanía» con el público que da una ciudad como la capital segoviana.

Todo está ya preparado para su vigésima edición, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre. Una cifra 'redonda' en la que el 'Hay Festival' enfocará su mirada en Europa y los desafíos a los que se enfrenta el viejo continente. «Estamos viviendo un momento tan peligroso que es muy importante que Europa permanezca unida y que no pierda su lugar de relevancia por lo que significa, que son valores democráticos», relata en una entrevista con ABC su directora, Sheila Cremaschi, sobre la elección de la temática central.

También se analizará, de la mano del Financial Times Weekend y del analista político norteamericano Daniel Rieff, «qué está pasando con las relaciones con Estados Unidos» porque la conexión «cercana» que existía «ha cambiado», considera. Además, «la realidad ha obligado» a programar asuntos de última hora. «Cuando yo comencé a preparar este festival hace diez meses no había incendios ni había sucedido la Dana», detalla, pero sí se abordarán este año esos dos temas «acuciantes» porque es «terrible lo que ha pasado».

'Fake news'

Otras temáticas que también se pondrán sobre la mesa son las 'fake news' o la Inteligencia Artificial. «La realidad lo está pidiendo», afirma. «Toda mi preocupación es entender el mundo que estamos viviendo y ayudar al pensamiento crítico y que no se formen islas», mantiene. Para ello, aboga por el debate. «Creo en el diálogo y en que es lo único que permite al ser humano avanzar», explica convencida.

Pasarán también por Segovia personalidades como el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, el exprimer ministro italiano Enrico Letta o el exviceprimer ministro británico Nick Clegg o escritores de la talla de María Dueñas, Dolores Redondo, Javier Cercas o el último Premio de Poesía Loewe Javier Velaza. Si cuadrar agendas, «ahora que el mundo se ha llenado de festivales de pensamiento y literatura», ya es «muy complicado» y hay que invitarlos «con dos años de antelación», lo «más complicado» sigue siendo la financiación.

«Es muy difícil convencer a los políticos de que la cultura es un motor de transformación social y un bien a largo plazo», expresa. Es un ámbito, insiste, que «no puede pensarse en términos de votos, tiene que verse en términos éticos, de mejoría de un país».

A Cremaschi le preocupan «mucho» también los jóvenes. De hecho, está «probando» iniciativas como la que se desarrolla este año para que participen en algunos de los actos personas de máximo 20 años. «Desde hace un tiempo se está haciendo un esfuerzo por atraer a este público», apunta. «Tratamos de descubrir que leen, que les emociona», relata, y ya va dando sus frutos. «Sí vienen a escuchar lo que les interesa», mantiene, tras afirmar que se está produciendo una «rejuvenecimiento del público del 'Hay Festival'».

No faltará tampoco este año una performance. «Mirando retrospectivamente creo que estos espectáculos han sido muy movilizadores de gente», afirma. En esta ocasión, será el turno de 'Merina: La creación total', un montaje que aúna danza y moda con los diseñadores Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda en el que se «pondrá en valor la lana de oveja merina», que fue el «oro de Segovia y después también de España».