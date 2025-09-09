Suscribete a
Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia: «Creo que el diálogo es lo único que hace avanzar al ser humano»

El certamen cumple 20 años en la capital segoviana preservando su firme apuesta «por el arte» y «la reflexión»

Europa, protagonsita del 20 aniversario del Hay Festival Segovia

Sheila Cremaschi, posa durante una de sus últimas entrevistas
Sheila Cremaschi, posa durante una de sus últimas entrevistas J. L.
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Dos décadas han pasado desde que el festival 'Hay Festival' levantó el vuelo en Segovia. Un largo trayecto en el que ha sabido mantener su esencia literaria original, pero también una firme apuesta por el arte «que no tienen otros 'Hay' de ... fuera de España». Con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un profundo «espacio de reflexión» y debate sobre asuntos geopolíticos, sociales o medioambientales que marcan esta época.

