EDUCACIÓN

Salud mental en las aulas: el cole que quiere enseñar a «aprender a vivir»

educación emocional

El CEIP vallisoletano Pedro Gómez Bosque se ha convertido en el primer centro público de Castilla y León con un área específica para intentar prevenir el aumento de problemas en la infancia y juventud

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao revela el secreto para que los niños desarrollen su memoria

Diego Olivar, director del CEIP, conversa con dos alumnas en la biblioteca
Diego Olivar, director del CEIP, conversa con dos alumnas en la biblioteca R. ORTEGA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50 por ciento de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años, y el 75 por ciento, antes de los 18. Otro dato. El Barómetro de Opinión de la Infancia ... y Adolescencia 2023-2024 de UNICEF señala que el 41,1 por ciento de los adolescentes españoles ha experimentado o cree haber tenido problemas de salud. «Intentar prevenir» esta realidad y «dar herramientas» para mejorar la gestión de las emociones es lo que se ha propuesto el colegio vallisoletano Pedro Gómez Bosque, que desde el inicio de este curso cuenta con un área de Educación Emocional dentro del currículo oficial del ciclo de Primaria. De esta manera, se ha convertido en uno de los primeros centros educativos públicos de España, y el primero de Castilla y León, en abordar la salud de manera curricular.

