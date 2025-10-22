Salud mental en las aulas: el cole que quiere enseñar a «aprender a vivir»

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 50 por ciento de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años, y el 75 por ciento, antes de los 18. Otro dato. El Barómetro de Opinión de la Infancia ... y Adolescencia 2023-2024 de UNICEF señala que el 41,1 por ciento de los adolescentes españoles ha experimentado o cree haber tenido problemas de salud. «Intentar prevenir» esta realidad y «dar herramientas» para mejorar la gestión de las emociones es lo que se ha propuesto el colegio vallisoletano Pedro Gómez Bosque, que desde el inicio de este curso cuenta con un área de Educación Emocional dentro del currículo oficial del ciclo de Primaria. De esta manera, se ha convertido en uno de los primeros centros educativos públicos de España, y el primero de Castilla y León, en abordar la salud de manera curricular.

Explica Diego Olivar, director del CEIP, que el motivo que les movió a impulsar este área «son los datos bastante preocupantes» que hay al respecto, y cita entre ellos «el porcentaje de alumnos adolescentes que toman psicofármacos o el récord de suicidios infanto-juveniles registrados hoy en día». A la hora de ponerla en marcha, siempre tuvieron en mente que pudieran trabajar en él todos los cursos de Primaria, desde los 5 hasta los 12 años. El centro dedica actualmente una hora semanal en cada curso y la 'clase' está dirigida por el tutor responsable de cada aula, y el especialista en Educación Emocional, detalla el director, muy agradecido de que «desde la Consejería y la Dirección Provincial nos hayan respaldado» en este objetivo de intentar atender más allá de las necesidades académicas, «otras que perciben cada vez mayores».

Diego Olivar cree en el proyecto y se le nota. Nos habla con entusiasmo de él mientras nos traslada al aula que preparan en este coqueto colegio de línea 1 para impartir esta formación tan especial. Con la decoración aún por terminar, lo primero que llama la atención en ella es el gran mural que la preside, con un corazón y un cerebro como protagonistas, unidos por una especie de arcoíris. Es su forma de trasladar gráficamente a los escolares la importancia que tiene en la educación emocional los dos órganos y junto a

Material elaborado para la asignatura R. ORTEGA

ellos, «la respiración».

Tienen que ver también con la primera 'rutina' que realizan cada vez que inician esta clase tan particular. Todos los estudiantes se sientan en círculo e inician una respiración consciente . «Es un momento mágico independientemente del curso», describe el director. Esta actividad es seguida también por otra rutinaria. Se trata de la elaboración de un carné con puntos que los alumnos 'alimentarán' cada semana marcando en verde, amarillo y rojo actitudes que han mantenido durante la última semana. Se les pregunta si «han sido agradecidos, han perdonado, se han querido a ellos mismos, han respetado sus emociones...». Sobre ella, Olivar explica que «es una forma de analizar lo que hemos aprendido realmente y qué es importante aplicar» los próximos días. A esta actividad sumarán a continuación lo que han llamado 'fase de laboratorio', donde a lo largo del curso trabajarán aspectos como el autoconocimiento, la autoestima, la gestión emocional, la aceptación, el optimismo...: «Tenemos un plan demasiado extenso, pero no nos hemos querido quedar cortos para intentar trabajar todo aquello que puedan aplicar en su vida diaria». Otra de las peculiaridades de este área es que los alumnos del centro con Necesidades Educativas Especiales, que están derivados en el aula CLAS, participan de manera activa de esta formación junto al resto de compañeros.

La puesta en marcha de este área no ha sido sencilla. Comenzó ya antes de las vacaciones de verano con un 'testeo' «en el que vimos ya cosas preocupantes». Este curso también arrancó con un test inicial que pasaron a familias y a alumnos para saber el nivel de conocimiento que tienen sobre aspectos vinculados a la educación emocional. En una segunda fase, tienen previsto realizar otro test de carácter científico vinculado a los aspectos emocionales y el impacto que tienen en la autonomía de los menores.

Implicación de las familias

El director detalla que la intención del colegio es que estuviera involucrada en el proyecto toda la comunidad educativa. En este sentido, destaca la implicación de las familias, a las que incluso ponen «deberes». Para dar cuenta de esa participación, describe situaciones especiales que ya han vivido, como cuando «propusimos a los padres decir cosas buenas de sus hijos y por qué consideraban que eran especiales». «Hubo algún niño que se puso a llorar porque, quizá, los padres no estamos acostumbrados a decirles esas cosas». También se han encontrado con momentos «tan increíbles» como que «un niño no quiera decir cosas positivas suyas porque tiene miedo que los demás no piensen así».

No obstante, en el mes que llevan de clases, Olivar ha encontrado ya algunos 'gestos' que demuestran que el mensaje está calando. Cuenta el caso de un niño de Primaria al que un día avisaron en el último momento de que iban a buscarle sus abuelos en lugar de sus padres «y pasó de llorar a sentarse un momento sólo a respirar. Cuando le vieron, las encargadas del comedor le preguntaron qué hacía y él contestó que en educación emocional le habían enseñado que para calmar el corazón y el cerebro tenía que respirar. Nos emocionamos cuando nos enteramos».

Los proyectos son interdisciplinares y trasversales R. ORTEGA

Aunque hay muchos colegios que ya trabajan aspectos de la educación emocional, subraya el director que la 'peculiaridad' del Pedro Gómez Bosque es que lo hace dentro del currículo. A nivel autonómico, el decreto que regula la Educación Primaria permite que se puedan reducir horas de determinadas asignaturas para desarrollar proyectos como este. No obstante, el trabajo que está desarrollando este 'cole', trasciende a la hora que le pueden dedicar en exclusiva, ya que los proyectos son interdisciplinares y trasversales. Han creado, por ejemplo, un 'Consejo de Héroes' para que sean los alumnos quienes gestionen los conflictos que pueden surgir en momentos como el recreo.

Cristina Martínez, psicóloga de Salud Mental Palencia «Si dejáramos hablar más a los niños nos sorprenderíamos» Cristina Martínez es psicóloga de la Asociación Salud Mental Palencia y lleva desde hace tiempo impartiendo talleres en los que «intentamos generar un diálogo en las aulas» porque «si a los niños y adolescentes les dejásemos hablar más, nos sorprenderían». Suelen hablar «de qué son las emociones, para qué sirve y de que muchas veces cuando vamos creciendo las silenciamos». También de lo clave que es pedir apoyo y «de la importancia del entorno porque la salud mental es algo comunitario y colectivo». Valora que cada vez se tenga más en cuenta la educación emocional en los colegios porque «previenes una adultez con menos riesgos», y apunta que la mejor «herramienta» que puede advertir al profesor que el niño está pasando por una situación difícil es el «vínculo». «Lo más importante es estar atento a los cambios». Algo que es consciente de que es complicado porque «los educadores suelen estar desbordados». De ahí que sea vital que cuenten con equipos de orientación «reforzados». Este es uno de los compromisos adquiridos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la nueva Estrategia de Salud Mental, dentro de la cual anunció que afianzará una red de más de 1.300 educadores para prevenir y detectar estos problemas entre los jóvenes.

Desde la Federación de Salud Mental de Castilla y León agradecen que vayan surgiendo este tipo de iniciativas. «Llevamos reclamando desde hace años que se imparta educación emocional en las escuelas. No sé si tiene que ser una asignatura como tal, pero debe ser algo trasversal. Igual que hay programas que llevan tiempo implantados adaptados a cada etapa educativa y ya tienen validados buenos resultados, como la educación vial o la afectivo-sexual, también en este caso sería perfectamente adaptable», sostiene su gerente, Ángel Lozano.

Esta entidad lleva años desarrollando programas en entornos educativos «porque creemos que es importante ofrecer herramientas desde etapas tempranas para gestionar determinadas emociones que en un momento dado nos pueden desbordar». Recuerda el papel que juegan en la salud mental «acciones del día a día» como «la escucha activa, la empatía, la comprensión, el reconocer las dificultades que forman parte de la vida, el dedicar tiempo al autocuidado y mantener relaciones saludables», lo que considera que «se están perdiendo poco a poco, sobre todo, en edades «engullidas» por las nuevas tecnologías en las que se está «más pendiente de una pantalla que de socializar».

Cuenta Diego Olivar que a raíz de la experiencia del Pedro Gómez Bosque se han puesto en contacto con ellos colegios interesados en su metodología. Ellos dice que están encantados de ceder «de manera gratuita» todo el material y portfolios creados «a quienes quieran». «Tenemos la presión de ser un poco los abanderados en este sentido, pero ojalá se animaran más centros», desea, defendiendo que «es una educación que enseña a aprender a vivir». «El 99 por ciento de nuestros 'clientes' pasan aquí 9.000 horas de su vida. De corazón pensamos que ésta es la única manera de cambiar la situación actual que vivimos».

Más recursos digitales

La Consejería de Educación incorporará a lo largo de este curso recursos digitales complementarios relacionados con la educación emocional que estarán disponibles para todos los centros, según anunció en la presentación del curso escolar, el pasado septiembre. Entre las iniciativas que pondrá en marcha, avanzó un proyecto de innovación para fomentar el bienestar emocional del alumnado, docentes y comunidad educativa a través de metodologías activas, creativas e innovadoras.