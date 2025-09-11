El PSCL se mantiene firme en su defensa de la condonación de la deuda

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer la petición al Gobierno para que retire el proyecto de ley para la quita de la deuda porque según el Grupo Parlamentario Popular, proponente de la PNL, «no condona nada» y solo repercute de manera negativa en los ciudadanos de la Comunidad, que «van a pagar 523 euros más». La propuesta popular contó con el voto favorable de los procuradores de Vox, UPL-Soria Ya y de Francisco Igea y Pedro Pascual del Grupo Mixto, así como de los parlamentarios no adscritos, mientras que solo PSOE y Podemos votaron en contra bajo la defensa de que la quita de la deuda va a suponer un mayor número de recursos económicos para Castilla y León, informa Ical.

En concreto, la PNL defendida por la popular Rosa Esteban insta a la Junta a dirigirse al Gobierno para que retire el proyecto de ley orgánica de condonación de la deuda autonómica, dado que esta «pasará a ser soportada por el conjunto de los españoles» lo que, según el PP, es «claramente contrario al principio de igualdad y al interés general de España y de Castilla y León». Durante el turno de presentación de la propuesta, Esteban señaló que «a la bancada socialista solo le interesa el electoralismo y no los ciudadanos de Castilla y León», y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desarrollar una operación política «para comprar voluntades».

Por el contrario, la procuradora socialista Rosa Rubio defendió una medida «inédita y excepcional» del Gobierno «que va a permitir que Castilla y León se libere de pagar 3.643 millones de euros», y criticó «la mezquindad» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por «anteponer los intereses de su partido a los de Castilla y León». Y es que el dinero de la quita permitiría «multiplicar por 300 la prevención o por 35 la extinción de incendios, construir 400 centros de salud o 40 hospitales comarcales, multiplicar por 33 las ayudas al alquiler o por 20 la inversión en vivienda, o construir 400 centros escolares», aseguró Rubio, que acusó a Mañueco de «quitar 3.643 millones de euros» a Castilla y León.

La postura de Vox fue defendida por el procurador leonés Miguel Suárez Arca, que estableció una metáfora con Barrio Sésamo para desarrollar su argumentación no solo sobre la quita de la deuda, sino sobre el propio sistema autonómico, criticando que «el dinero de todos los vecinos se preste a solo unos pocos, que además se lo han gastado en jaranas separatistas». Desde UPL-Soria Ya, Vanessa García significó que, con la condonación de la deuda, «lo que está pasando no es algo lógico, sino una injusticia institucional».