Isabel Blanco ve un «chantaje» en la quita de la deuda a las autonomías

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, insistió ayer en Burgos en que el proyecto de ley que impulsó el Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, que aprobó el Consejo de Ministros, son «las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que Sánchez siga en La Moncloa». En el caso de Castilla y León, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 3.643 millones de euros, lo que supone reducirla en un 26 por ciento respecto al cierre registrado en 2023.

A preguntas de los periodistas durante la visita que realizó al Centro Mediacyl Burgos, Blanco indicó que «es la cesión permanente a los socios independentistas del Gobierno para seguir en La Moncloa», al tiempo que sostuvo que «Castilla y León es una Comunidad cumplidora». «Siempre ha cumplido con sus obligaciones y lo que estamos viendo es una cesión permanente en esta materia y en otras, en todos los ámbitos», apostilló en alusión a que este proyecto de ley aprobado por el Gobierno surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.

Finalmente, la responsable del Gobierno autonómico reiteró que «es una cesión más del Gobierno de Sánchez a sus socios independentistas y separatistas». «La quita es una financiación especial; lo hemos dicho siempre: son las cesiones permanentes al chantaje de los socios independentistas del Gobierno para que el señor Sánchez siga en La Moncloa», concluyó.

Aunque ayer no se produjo un pronunciamiento expreso por parte del Gobierno de Castilla y León en el sentido de si rechazaría la condonación, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la leonesa Ester Muñoz, ya marcó la línea a seguir al apuntar a la negativa del partido a esta posibilidad, dando por hecho que todos los presidentes autonómicos 'populares', entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, no la pedirán.

En las filas socialistas también se lo ven venir y por ello ayer el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, lamentó la «continua confrontación» entre comunidades autónomas por la condonación de la deuda que, en a Castilla y León le permitirá «ahorrar entre 400 y 450 millones que se pagan a los bancos de intereses», informa Ep.

En este sentido, apuntó que la quita de la Comunidad supera los 14.000 millones de euros, una cifra que ha subido «en más de 1.500 millones en los siete años de Mañueco al frente». Así, durante su visita a las obras de la calle Doctrina en Soria, ironizó con la «excelente gestión» del presidente de la Junta para incrementar la deuda. «Los ciudadanos de Castilla y León pagamos solo en intereses 1.400 millones de euros anuales, por lo que con la condonación se ahorrarían entre 400 y 450 millones solo de intereses que se paga n a los bancos», señaló.

Martínez apuntó que cualquier presidente estaría «deseoso» con esta medida, pero lamentó la «continua confrontación entre comunidades» así como los «argumentos perversos» y el «continuo sofá» al que «acostumbra» el gobierno de Castilla y León. Asimismo, instó a que se «trate igual la deuda» en los ayuntamientos con una medida similar a nivel municipal.