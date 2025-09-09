Mañueco «invita a los partidos a negociar los presupuestos de 2026 para ver »quién es leal« «No voy a admitir que me comparen con Sánchez», admite el mandatario autonómico

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se empleó ayer en la labor de marcar distancias y demostrar que la situación de Castilla y León, con el presupuesto de 2024 prorrogado, no tiene nada que ver con la del Gobierno de España, donde ya van por los dos años sin cuentas. «No voy a admitir que me comparen con Pedro Sánchez», advirtió y lo argumentó en que en esta tierra en la actual legislatura «los dos primeros ejercicios tuvimos presupuestos. Sánchez cero. En el tercero aprobamos un anteproyecto y techo de gasto. Abrimos una negociación con las formaciones políticas. Vox ni se sentó y ustedes –por el PSOE– estaban preocupados con su liderazgo interno». Y como estamos en fecha, ya que el 15 de octubre debería llegar el proyecto de 2026 a las Cortes, Mañueco aprovechó para «invitar a las fuerzas representadas en esta Cámara a negociar y veremos entonces quién es leal a Castilla y León».

No obtuvo respuesta a una oferta que ya casi en precampaña electoral y con las elecciones autonómicas previstas para marzo, parece más que inviable. Pero ahí la dejó, botando, después de que la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, le reprochase que las cuentas para este año «ni están ni se esperan», a pesar de su necesidad de contar «con todos los recursos» para afrontar la recuperación tras los incendios forestales. Como también reprochó a Mañueco, y de ahí su acusación de «desleal» con los castellano y leoneses», que la Junta rechace la quita de la deuda de 3.643 millones de euros, «cantidad con la que se podría invertir 300 veces más en extinción de incendios, construir 400 centros de salud o 40 hospitales comarcales».

Por todo ello, la socialista señaló que Mañueco «no puede seguir ni un minuto más», así que le pidió que permita a los ciudadanos «que decidan su presente y futuro» en unas elecciones autonómicas «para que puedan tener un presidente que los anteponga ante todo» y ante todos». Pero para Mañueco, «lo leal es recurrir la condonación trampa que propone Pedro Sánchez para comprar el apoyo de sus socios separatistas». «No vamos a caer en ese error», advirtió.

En su mano a mano con Vox en el pleno, el presidente de la Junta anunció que «seguimos adelante» y enumeró algunas de las últimas actuaciones de su Ejecutivo, para acusar después a la formación de Abascal de haberse convertido en «la muleta del sanchismo». Para el portavoz de la formación verde, David Hierro, en cambio, «su percepción de la realidad está muy distorsionada» ya que, a su juicio, «comienza el curso como lo terminó: sin presupuesto, dañando la imagen de su Comunidad y rodeado de casos de corrupción.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y Mañueco se acusaron mutuamente de, como hizo el capitán del Titanic, no haber hecho caso de las señales para referirse el primero a la gravedad de los incendios y, el segundo, al futuro de la formación, soriana. Después, otro mano a mano con Francisco Igea que calificó de «uña y mugre» a Mañueco y a Quiñones, y al primero de ser «especialista en picar carne de compañeros políticos» como, aseguró, hizo con la que fuera consejera de Sanidad, Verónica Casado.