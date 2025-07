Proyectos con estudios infinitos

Hacer una infraestructura lleva su tiempo, pero se puede eternizar si quien tiene que ejecutarla –el Ministerio de Transportes– no lo ve igual de necesario que sus potenciales usuarios, sobre todo porque entiende que la inversión no está acreditada, atendiendo a criterios de rentabilidad económica, ... que no social. Los casos suelen coincidir en autovías y líneas férreas que demandan ciudadanos de provincias o municipios poco poblados, que ven en esta obra la forma de mejorar su calidad de vida, impulsar la economía y atraer a nuevos vecinos. Soria, Aranda de Duero (Burgos), y el eje León, Salamanca y Zamora son ejemplos de cómo sus habitantes pelean por recuperar un servicio ferroviario cerrado hace décadas. En Ávila su reivindicación pasa por conseguir una autovía que les conecte con Madrid y Valladolid.

La N-403, un 2+1

Los abulenses han estado pendientes durante siete años de un estudio informativo para convertir en autovía los 35 kilómetros de la carretera N-403 que separan la capital amurallada de la A-6 –que comunica Madrid con La Coruña–, a la altura de Adanero. Esta obra permitiría no sólo la conexión con la capital vallisoletana mediante esta vía rápida, sino también con Madrid. Finalmente, el Ministerio, tras analizar datos presentes y futuros, concluyó que la infraestructura no resulta rentable, a tenor del volumen de circulación que soporta. No está «acreditada suficientemente» la procedencia de acometer este proyecto debido a sus indicadores de rentabilidad socioeconómica, el «coste de la inversión y la baja capacidad para captar tráfico», se señala en el estudio.

Según los datos correspondientes a 2024 del Ministerio, la Intensidad Media Diaria que soporta la N-403 es inferior a los 3.000 vehículos, cuando los valores que utiliza el departamento de Óscar Puente para ejecutar estas obras es de 10.000. Poco después de que Transportes abandonara definitivamente la idea de construir la autovía, licitó un nuevo estudio informativo por 1,8 millones de euros, que calcula un inversión de 70 (con la doble calzada era de 170) en una actuación que plantea tramos con carriles 2+1 (doble carril para adelantamientos en algunos tramos), así como variantes de población en Santo Domingo de las Posadas y Pajares de Adaja.

Un nuevo informe para el que, una vez que se haga la adjudicación a partir de septiembre, cuenta con un plazo de 36 meses, de forma que hasta dentro de tres años no estaría el documento base para una obra que después arrancaría con todo el proceso de ejecución. La decisión del Ministerio de aparcar definitivamente la autovía ha sido un jarro de agua fría para los abulenses que ya contaban con esta opción para una comunicación rápida con Madrid y con Valladolid. Los políticos también reaccionaron y, así, los diputados nacionales del PP por Ávila, Héctor Palencia y Patricia Rodríguez, señalaron que la decisión del Ministerio es «dar gato por liebre a los abulenses con algún carril de adelantamiento frente a una autovía rápida, segura y fiable, un enlace de primera, como nos merecemos los abulenses, para ir a Valladolid y al norte de España». En el otro extremo, el diputado del PSOE Manuel Arribas defiende que se trata de «una solución viable» que se enmarca en «las exigencias normativas de la legislación europea».

Conectar Soria con el AVE

Tampoco las cosas salieron como deseaban los sorianos, aunque ahora tienen una segunda oportunidad con un nuevo estudio de viabilidad –después de que el primero rechazara el proyecto– que amplía el espacio de actuación e, incluso, las pretensiones. La idea inicial era reabrir la línea ferroviaria Soria-Castejón (Navarra), cerrada en 1996, con el objetivo de enlazar con los servicios que van al norte y al este peninsular. Tras el no del primer informe, este mismo año el Ministerio se ha decidido por otro más ambicioso con la idea de poder conectar con el corredor de la alta velocidad Madrid-Barcelona, lo que supondría un aumento de la demanda y, por lo tanto, podría hacer rentable la actuación, según los criterios que baraja el Ministerio. Así, el pasado mes se adjudicó por 520.502,25 el contrato para estudiar la viabilidad de la conexión del corredor Torralba-Soria-Castejón, estudio que deberá estar listo en año y medio, si no se producen prórrogas. El objetivo pasa por analizar la reapertura de la línea cerrada, así como las posibles actuaciones para mejorar la conectividad ferroviaria de la zona e impulsar el uso del tren, incorporando a la provincia de Soria a la red de alta velocidad. Para ello, se abordarán alternativas de conexión con la línea Torralba-Soria.

Esta es una reivindicación histórica en Soria, la única provincia de España por la que pasa el AVE pero no se detiene. A eso se suma que desde el 1 de abril está cortada por obras la línea férrea que une Madrid con Zaragoza lo que obliga a realizar los desplazamientos en autobús.

El tren directo de Aranda

Otra histórica reivindicación, desde que en 2011 se aprovechase la avería de una máquina bateadora en el túnel de Robregordo, en Somosierra, para acabar definitivamente con el servicio, es la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos, que permitiría que el trayecto se realice de manera directa entre estos municipios, además de que volvería a pasar un tren por la estación de la localidad ribereña.

Los arandinos llevan movilizándose desde 2017 con una plataforma que no cesa en su reivindicación de reclamar el citado servicio, una petición a la que se han sumado, en el municipio, todas las administraciones e, incluso, partidos políticos. PP y PSOE aprovechan para reprocharse uno a otro no haber cumplido la promesa que ambos realizaron cuando estaban al frente del Ministerio. De momento, lo único real es que el departamento de Óscar Puente trabaja desde hace año y medio en un estudio de viabilidad para recuperar la infraestructura ferroviaria. En principio, estará concluido en el mes de octubre.

La línea 102 entre Manzanares-Soto del Real, Aranda de Duero y Burgos se puso en servicio en 1968 si bien, tras la apertura a finales de 2007 de la Alta Velocidad Madrid-Valladolid, pasó a contar con tráfico ferroviario esporádico y fundamentalmente de mercancías. En 2015 contó con un primer estudio de viabilidad, entonces con la ministra Ana Pastor (PP) en el Ministerio, que concluía con el 'no ' a la reapertura de la línea atendiendo a criterios de rentabilidad y demanda de tráfico. También en este caso, se da al proyecto una segunda oportunidad ante la presión de la sociedad burgalesa que ve en él un recurso para impulsar la actividad económica de la zona y mejorar los desplazamientos de sus habitantes.

Ruta de la Plata

Otro estudio de viabilidad actualmente en ejecución –con un presupuesto que supera los de 800.000 euros– es el que se lleva a cabo para la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata mediante la recuperación del trazado entre Astorga y Plasencia para, con ello, resucitar la conexión Sevilla-Gijón a través de León, Zamora y Salamanca. Hasta el próximo año no se conocerá el resultado pero, de salida, los primeros datos puestos sobre la mesa por el Ministerio no parecen muy alentadores, ya que se baraja una inversión de 2.400 millones para reconstruir 240 kilómetros de infraestructuras. A ello se suma que no consideran que exista una demanda suficiente que justifique la inversión. En cualquier caso, se plantea el horizonte del 2044 para su conclusión, de llevarse a cabo, perspectivas que ni leoneses, ni zamoranos, ni salmantinos están dispuestos a asumir.