Un profesor con 'ALMA'

En el Día Mundial de Internet, el maestro leonés Manu Velasco sumó un nuevo galardón a su nutrido palmarés: uno de los Premios de Internet 2023 que se entregaronen Madrid. Lo hizo en la categoría de 'Marca personal y creadores de contenido' por su ... web 'Ayuda para maestros', una aventura que comenzó en el curso 2004-2005.

Velasco, que da clase en el Colegio Santa Teresa de León, afirma que ser finalista de estos premios «es un honor y un reconocimiento a los años de trabajo» empleados en el proyecto, donde comparte de manera diaria y gratuitamente recursos, noticias e ideas educativas que utiliza en sus clases y que considera «de interés» para otros maestros.

Echa la vista atrás y dice recordar «perfectamente la tarde en la que empecé mi andadura» con la web, cuando «solo quería crear un lugar en el que recoger y clasificar todo el material que encontraba y utilizaba», muy lejos aún del éxito actual, con «unas dimensiones inimaginables para mí» entonces, ya que ahora cuenta con más de 108 millones de visitas y más de 3 millones de seguidores en redes sociales. «Nunca imaginé algo así y es algo que me emociona», comenta, a la vez que reflexiona sobre que «el trabajo de maestro es el mejor del mundo porque estamos rodeados de niños que nos hacen verlo todo a través de sus ojos y la mayor de las recompensas es su cariño».

Para este docente, que obtuvo el segundo puesto en los Premios Educa Abanca 2017, el premio e-volución 2020, premio Espiral y que ha recibido el Premio de Escuelas Católicas Castilla y León, entre otros galardones, «es fundamental estar en el aula; soy quien soy por llevar en ella más de 18 años», sentir cerca a alumnos y compañeros en el Colegio Santa Teresa, al que «le debo todo», como a la Red de Centros de la Institución Teresiana».

Aprender también con una tiza

No obstante, siendo como es un divulgador de recursos digitales aplicados al aula, considera que estas herramientas «son un complemento que permite reforzar, potenciar y enriquecer el aprendizaje» y que «una clase o una lección no es mejor por la tecnología que utilicemos, es mejor por el aprendizaje que en nuestros alumnos generemos», con tecnología, «pero también con una tiza». «La tecnología es un tren fantástico que nos puede llevar a cualquier lugar, pero que siempre ha de circular por las vías de la pedagogía», apunta, porque esa tecnología «está al servicio del aprendizaje y no al revés» y que «los docentes no debemos caer en la trampa de la pirotecnia tecnológica, tenemos que saber que no todo vale, que no todo es necesario» porque «muchas veces, la tecnología tiende a disfrazar de innovación cosas que no lo son».

En este sentido, apuesta por «cuidar el equilibrio digital-analógico» en los más pequeños, ya que «nuestros niños y niñas tienen que descubrir el mundo a través de los ojos, no de las pantallas». También que «hace falta una humanización mayor» y «no olvidar otros elementos como los conocimientos, las competencias y el corazón». Por ello, pone en valor «dos piezas fundamentales de todo aprendizaje que últimamente están siendo denostadas, la memoria y el conocimiento». A su juicio, la memoria «constituye el componente esencial del conocimiento y de ella dependen muchas cosas como nuestros automatismos, nuestros recuerdos, nuestra conciencia. Nos ayuda a reflexionar, a deducir y a argumentar» y el conocimiento, «un gran tesoro que debemos preservar, cuidar y compartir» porque «es imposible aprender a aprender si no se afianzan conocimientos sólidos que nos permitan ir adquiriendo nuevos conocimientos».

Para Velasco, hoy «necesitamos una política educativa seria» porque «en estos momentos, en nuestro país no hay leyes educativas, hay venganzas electorales», lo que complica «avanzar» y dice que la educación precisa «muchas cosas: reducción de la ratio y aumento de profesores, disminución de la burocracia, revisión de los planes de formación y del sistema de acceso a la función docente y que se escuche de verdad» a docentes, familias y alumnos.

Velasco anima a otros docentes a ser «maestros ALMA»: que «Acogen y comprenden a sus alumnos», que enseñan a los niños a «Liberarse» de sus profesores, que «Muestran» y sumergen a sus alumnos en el «gran océano del conocimiento» y que los «Acompañan». Una visión más de un maestro que acaba de publicar su cuarto libro, 'Sé lluvia', un «sueño hecho realidad», con «mensajes que me digo a mí mismo a diario» y un «reto» y una invitación para «ser esa fuerza que riega la vida, la hace brotar y florecer».