Una exposición llega al Parlamento Europeo para recordar a Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas
La muestra incorpora imágenes, materiales biográficos y testimonios del entorno cercano de la joven y visibiliza la lacra de la violencia de género
El próximo martes 2 de septiembre se inaugura en el Parlamento Europeo la exposición 'La Vida de Teresa', una muestra que rinde homenaje a Teresa Rodríguez Llamazares, la joven enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas en 2022.
Auspiciada por la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, la exposición se presenta como un espacio de memoria, denuncia y reflexión frente a la violencia machista, según han trasladado en un comunicado los socialistas europeos, a través de imágenes, materiales biográficos y testimonios del entorno cercano de Teresa.
La exposición recorre las distintas etapas de su vida, desde su infancia en Mozambique y Valladolid hasta su juventud y su asesinato en Bruselas, para rendir tributo a su memoria y visibilizar la magnitud de la violencia de género, recoge Ep.
La narrativa se completa con datos y estadísticas sobre esta realidad en Europa que «desmontan prejuicios y discursos negacionistas» y se enmarca en un contexto «alarmante», ya que una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida adulta, lo que equivale a cerca de 50 millones de europeas.
