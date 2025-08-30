Una exposición llega al Parlamento Europeo para recordar a Teresa, la vallisoletana asesinada en Bruselas

El próximo martes 2 de septiembre se inaugura en el Parlamento Europeo la exposición 'La Vida de Teresa', una muestra que rinde homenaje a Teresa Rodríguez Llamazares, la joven enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas en 2022.

Auspiciada por la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, la exposición se presenta como un espacio de memoria, denuncia y reflexión frente a la violencia machista, según han trasladado en un comunicado los socialistas europeos, a través de imágenes, materiales biográficos y testimonios del entorno cercano de Teresa.

La exposición recorre las distintas etapas de su vida, desde su infancia en Mozambique y Valladolid hasta su juventud y su asesinato en Bruselas, para rendir tributo a su memoria y visibilizar la magnitud de la violencia de género, recoge Ep.

Noticia Relacionada Un guardia civil en prácticas mata en Bruselas a su expareja y luego trata de suicidarse EP La joven víctima, que habría roto la relación con su presunto verdugo hace unas semanas en Valladolid, fue hallada en su apartamento con varias puñaladas

La narrativa se completa con datos y estadísticas sobre esta realidad en Europa que «desmontan prejuicios y discursos negacionistas» y se enmarca en un contexto «alarmante», ya que una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida adulta, lo que equivale a cerca de 50 millones de europeas.