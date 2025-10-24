Suscribete a
ABC Premium

Palencia exige al Louvre más protección para el icónico León de Bronce de Monzón tras el 'robo del siglo'

La pieza del siglo XI, joya del patrimonio palentino expuesta en París, genera alarma en la localidad por la vulnerabilidad del museo francés

Una vigilante del Louvre, que estuvo presente en la Galería de Apolo, relata el momento del robo: «Se oyó un ruido enorme, totalmente inusual»

Palencia exige al Louvre más protección para el icónico León de Bronce de Monzón tras el &#039;robo del siglo&#039;

ABC

Palencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Mendunia Nostra para la Defensa del Patrimonio de Monzón de Campos (Palencia) expresó su profunda preocupación y pesar por el robo perpetrado el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre de París, donde se custodia el León de Bronce islámico, ... una escultura del siglo XI considerada una de las obras maestras del arte islámico y un emblema del legado histórico de esta localidad palentina.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app