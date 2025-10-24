Suscríbete a
Una vigilante del Louvre, que estuvo presente en la Galería de Apolo, relata el momento del robo: «Se oyó un ruido enorme (...), totalmente inusual»

Esta vigilante, «muy experimentada» según la radio francesa, ha contado que, junto con sus compañeros, se adentró en la galería y vio a «dos visitantes aterrorizadas»

La directora del Louvre plantea crear una comisaría de Policía dentro del museo

La Policía francesa junto al Louvre.
La Policía francesa junto al Louvre. Dimitar DILKOFF / AFP

AFP

Una vigilante del museo del Louvre que se encontraba en el lugar durante el espectacular robo de las joyas de la corona francesa el domingo ha explicado que oyó un «ruido enorme» y «totalmente inusual».

«Era un domingo muy tranquilo», ha recordado la ... agente, que ha preferido mantenerse en el anonimato, en una entrevista en la radio France Inter. «De repente, se oyó un ruido enorme (...), totalmente inusual, un ruido sordo, un poco metálico».

