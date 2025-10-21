Un casco, un guante y las llaves del camión, el rastro dejado por los ladrones durante su huida tras el robo del Louvre

La investigación sobre el atraco al Museo del Louvre continúa en marcha, tras el robo en plena luz del día de joyas de la corona francesa ejecutado el domingo por la mañana. El diario 'Le Parisien' publica que la policía francesa ha recuperado ... varios objetos abandonados en el lugar y durante la huida que pueden ayudar a reconstruir la secuencia de la fuga y los accesos utilizados.

De acuerdo con el citado medio, los cuatro sospechosos huyeron del lugar en moto y abandonaron durante la fuga un casco de moto y un guante. Estas pistas materiales se unen a un chaleco hallado en la plataforma elevadora, así como las llaves del camión equipado con una grúa que utilizaron los delincuentes para acceder al balcón y a las ventanas de la galería de Apolo. Todo ello indicaría que no solo se trató de una «entrada rápida», sino de una huida preparada.

Según AFP, las autoridades han reforzado la búsqueda y unos 60 investigadores trabajan bajo la hipótesis de que una banda perfectamente planificada estuvo detrás del robo, en el que se sustrajeron joyas de incalcubable valor.

La huida fue rápida: duró apenas siete minutos, según indicó el Ministerio del Interior. Los investigadores revisan imágenes del Louvre como de las principales carreteras de salida de París, para dar con los cuatro sospechosos. El ministro del Interior, Laurent Nunez, señaló que «hay muchos vídeos y esa es una de las líneas de trabajo de los investigadores».

El robo ha encendido nuevamente el debate sobre la seguridad en los museos franceses, que ya habían sido blanco de ataques recientes. La falta de cobertura de videovigilancia y las facilidades detectadas para acceder al edificio en cuestión de minutos muestran una vulnerabilidad preocupante.

El museo podría permanecer cerrado hasta el miércoles, dado que normalmente no abre sus puertas los martes, mientras se revisan los protocolos de seguridad. Para turistas como la norteamericana Jesslyn Ehlers, que había reprogramado su visita, el robo ha sido motivo de frustración: «Nos hemos sentido decepcionados. Lo llevábamos planeando mucho tiempo», declaró. Su acompañante, Carol Fuchs, añadió: «La audacia, entrar por una ventana… ¿los atraparán alguna vez? Lo dudo. Creo que ya está perdido», ha dicho a AFP.

Los ladrones llegaron hacia las 9.30 horas del domingo, apenas media hora después de que el museo abriera. Aparcaron un camión con una escalera extensible, similar a las usadas por empresas de mudanzas, bajo la galería Apolo. Subieron con el elevador de la escalera, emplearon herramientas de corte para penetrar una ventana y abrir las vitrinas que guardaban las joyas.

Expertos han advertido que estas piezas son imposibles de vender legalmente en su estado actual, lo que refuerza la hipótesis de que el robo se orquestó por un grupo con experiencia en este tipo de operaciones.