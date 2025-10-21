Suscríbete a
ABC Cultural

Un casco, un guante y las llaves del camión, el rastro dejado por los ladrones durante su huida tras el robo del Louvre

La policía francesa halla diverso material abandonado por los cuatro sospechosos en su fuga

El museo podría permanecer cerrado hasta el miércoles mientras se revisan los protocolos de seguridad

El 'robo del siglo' en el Museo del Louvre: una «humillación nacional» tras décadas de desidia y decadencia

Agentes de policía franceses frente al Museo del Louvre tras el robo
Agentes de policía franceses frente al Museo del Louvre tras el robo

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La investigación sobre el atraco al Museo del Louvre continúa en marcha, tras el robo en plena luz del día de joyas de la corona francesa ejecutado el domingo por la mañana. El diario 'Le Parisien' publica que la policía francesa ha recuperado ... varios objetos abandonados en el lugar y durante la huida que pueden ayudar a reconstruir la secuencia de la fuga y los accesos utilizados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app