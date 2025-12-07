Ocho de cada diez contratos en la restauración de Castilla y León son fijos y el 72% a jornada completa

Ocho de cada diez contratos del sector de la restauración en Castilla y León son fijos; el 72,8 por ciento tienen jornada completa y seis de cada diez son ocupados por mujeres, según se recoge en el informe 'Restauración y consumo fuera del ... hogar', realizado por Cajamar y que ha tenido acceso Ical. Esta radiografía dista poco de la media nacional, donde el 83,6 por ciento de los empleados son fijos, el 76,7 por ciento tiene jornada completa y el 54,4 por ciento son mujeres.

En función de los estudios, el 45,2 por ciento de los empleados en el sector tiene la Educación Secundaria Obligatoria; el 29,4 por ciento cuenta con Bachillerato, el 11,6 por ciento ha cursado Formación Profesional Superior y el 13,8 por ciento es universitario.

Por otra parte, el número de castellanos y leoneses afiliados a la Seguridad Social en este sector ha crecido en Castilla y León un 2,75 por ciento desde 2019, hasta cerrar el pasado año con 66.544 trabajadores. Este incremento ha sido inferior al 7,9 por ciento registrado en el conjunto de España, donde se roza el millón y medio de afiliados.

Por comunidades, Andalucía se sitúa en cabeza con 266.261 afiliados, por delante de Cataluña (236.898), Madrid (222.853), Comunidad Valenciana (174.071), Canarias (108.768) y Galicia (72.491). El resto se sitúa por debajo de Castilla y León. Por provincias, el mayor peso laboral de la restauración lo presenta Ávila, donde el 8,4 por ciento de los afiliados pertenecen a este sector, por delante de Segovia (7,9 por ciento), León (7,4 por ciento), Salamanca (7,3 por ciento). En el lado contrario se sitúa Palencia (5,9 por ciento), Soria y Valladolid, ambas con el 6,1 por ciento, Burgos (6,7 por ciento) y Zamora (6,9 por ciento).

Empresas

En cuanto a las empresas, Castilla y León contaba al cierre del año pasado con más de 13.700, que representan el 5,6 por ciento de las por encima de 245.900 del país. El 75,2 por ciento, 10.352, son bares o cafeterías; el 16,2 por ciento (2.230), restaurantes; el 5,8 por ciento (806) hoteles, y el 2,8 por ciento (380) empresas de comida preparada para eventos.

En función del tamaño, el 27,3 por ciento de las empresas de hostelería de Castilla y León no cuentan con trabajadores, el 69,3 por ciento son microempresas y el 3,2 son pequeñas empresas. A nivel nacional las microempresas (73 por ciento) y empresas sin asalariados (21,4 por ciento).

Si tenemos en cuenta el tamaño de cada una de las comunidades en función de su población, Baleares tiene la mayor concentración de empresas del sector de la restauración con 7,15 empresas por cada mil habitantes, seguido de Asturias (6,68) y Cantabria (6,07), mientras que la Comunidad de Madrid ocupa la última posición con 3,68. No obstante, en el caso de bares y cafeterías, la media nacional es de 328 habitantes por establecimiento, con un máximo de 405 en Baleares y un mínimo de 230 en Asturias. En el caso de Castilla y León la media es de 231 habitantes por bar o cafetería.

A nivel nacional, el sector de la restauración alcanzó en 2023 su máxima contribución a la economía española en 2023, aportando un 4,9 por ciento del valor añadido bruto, una décima más del peso que tuvo durante la pandemia. No obstante existen importantes diferencias entre comunidades autónomas y mientras que Baleares representa el 12,1 por ciento, en Castilla-La Mancha su peso es del 3,2 por ciento. Castilla y León se sitúa por debajo de la media nacional con un 4,5 por ciento.