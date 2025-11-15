Miles de personas arropan a 'Los Leones' frente a Inglaterra en Valladolid pese a la meteorología

Miles de personas han arropado este sábado a la Selección Española de Rugby, 'Los Leones', en su encuentro frente a la selección de Inglaterra A, que se ha llevado el encuentro celebrado en el José Zorrilla de Valladolid tras ganar 29 tantos a ... 25.

El encuentro ha reunido a miles de espectadores en Valladolid pese a unas condiciones meteorológicas adversas, con lluvias que han deslucido lo que se ha conocido como «la gran fiesta del Rugby», ya que la capital vallisoletana acoge este fin de semana este partido internacional pero también la Supercopa de España, este domingo a las 12.00 horas en Pepe Rojo, en la que se disputará un nuevo derbi entre el Inexo El Salvador y el VRAC Quesos Entrepinares.

Horas antes del partido, que ha arrancado a las 17.00 horas, cientos de personas se han acercado al entorno del estadio José Zorrilla, adecuado para la ocasión tras acoger el partido que enfrentó el viernes a Real Valladolid y Las Palmas, y la 'fan zone' preparada desde las 13.30 horas en el entorno del estadio para este evento, que se celebra en la «ventana» de noviembre.

Gastronomía y música

Gastronomía, música en directo y djs han amenizado las horas anteriores y posteriores al encuentro en esta zona, que ha acogido también tiendas de merchandising en una jornada en la que los ingleses han logrado una victoria sobre 'Los Leones' a falta de dos minutos para el final, a pesar de que han ido todo el encuentro por delante.

Ambos equipos, que han llegado al estadio una hora y media antes del partido con diez minutos de diferencia, han saltado al campo habilitado en el estadio de fútbol, donde se ha iniciado el encuentro tras el silencio que ha mantenido respetuosamente el público mientras han sonado los himnos de ambos países ante una intensa lluvia que ha marcado el inicio el partido, informa Ep.

A pesar de las perspectivas puestas en este evento, la afluencia se ha visto reducida por el mal tiempo y las previsiones de días anteriores, de manera que a pesar de que se tenía como objetivo conseguir una afluencia similar o mayor que la registrada con Fiyi hace un año.

El encuentro entre España e Inglaterra es el «primer gran duelo» de la temporada entre los equipos vallisoletanos en una ciudad con una importante afición y cantera en este deporte.

El partido de Inglaterra es un evento que concede la World Rugby, en las denominadas «ventanas de noviembre», donde se permite a los equipos medirse y ver hasta qué punto está progresando y en qué ranking están.