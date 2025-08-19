«Mayor» control de las llamas y regreso de los medios aéreos al incendio de Sanabria

Los quince medios aéreos disponibles han podido reanudar este martes su actividad para la extinción del incendio de Porto (Zamora), sobre todo en la zona de Sanabria, y los trabajos de prevención durante la noche pasada, con desbroce y fuego técnico, han permitido un «mayor» control de las llamas.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prado, ha explicado que continúan desalojadas diez localidades, cuyos vecinos están repartidos entre el albergue provisional instalado en el Centro de Transportes de Benavente, donde han pernoctado 142 personas, y las residencias de la Administración autonómica de la localidad, donde hay 21 ciudadanos de edad avanzada o con movilidad reducida. Ha valorado que, en estos momentos, ninguno de los pueblos afectados por el desalojo ha sido afectado por el fuego.

Tras finalizar la reunión del Cecopi autonómico, Prado ha recordado, según ha recogido que la Agencia Ical, que existen limitaciones en el acceso a la zona del lago de Sanabria, en especial la carretera ZA-103 de subida a la Laguna de los Peces, que se encuentra cortada a la circulación. También está prohibido el tráfico en sentido entrada a la carretera del Lago (a partir de la salida de El Puente), a Trefacio (desde el cruce con la carretera de San Justo), la ZA-V-2645 a San Ciprián, la ZA- P-2665 (desde Doney a cruce de la ZA-P-2661) y la ZA-P-2661 (de San Justo a Villarino de la Sierra). En todas ellas, solo se permite la salida.