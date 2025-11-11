Suscribete a
Mañueco señala que trabajan para que las unidades del dolor crónico lleguen «al mundo rural»

El presidente de la Junta visita este recurso en el centro de salud El Ejido de León

Todas las áreas de salud tendrán una unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar el año

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del Centro de Salud El Ejido de la capital leonesa
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del Centro de Salud El Ejido de la capital leonesa
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Las Unidades de Afrontamiento del Dolor Crónico siguen extendiéndose por Castilla y León y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido este martes a una de ellas, la del centro de salud El Ejido (León). Desde allí ha aseverado que ambicionan « ... llegar al mundo rural» este recurso, a través de centros de salud como los de Fabero o Astorga, tal y como ha ejemplificado, dado que estaba en tierras leonesas.

