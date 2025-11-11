Mañueco señala que trabajan para que las unidades del dolor crónico lleguen «al mundo rural»

Las Unidades de Afrontamiento del Dolor Crónico siguen extendiéndose por Castilla y León y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acudido este martes a una de ellas, la del centro de salud El Ejido (León). Desde allí ha aseverado que ambicionan « ... llegar al mundo rural» este recurso, a través de centros de salud como los de Fabero o Astorga, tal y como ha ejemplificado, dado que estaba en tierras leonesas.

«Mucha gente piensa que el dolor crónico es intrascendente, pero hemos visto como afecta a las cuestiones más simples, sobre las que ahora trabaja esta unidad», ha realzado Fernández Mañueco. «Queremos aliviar esos dolores, que generan unos efectos secundarios importantes en su bienestar diario, y cambiar esa cara de sufrimiento por una de esperanza», ha añadido, para recordar que fisioterapeutas y médicos colaboran en estos departamentos de reciente creación en un abordaje sin fármacos. Gracias a ello, «permiten que las personas que aquí vienen afronten este dolor y recuperen su vida cotidiana».

Por ello, ha reiterado que desde la Consejería de Sanidad se trabaja para implantarlas «en todas las provincias» con la intención de «continuar» abriendo más y llevarlas a centros de salud fuera de las capitales. Por ahora, ha agradecido el trabajo de hasta 40 profesionales que se emplean en la puesta en práctica de este «servicio innovador, integral, que busca que el paciente sea el centro» y forma parte del «avance humano» en el sector sanitario. Para terminar, también ha sacado pecho por el carácter pionero de la iniciativa: «A los investigadores de Castilla y León se les está copiando y nos enorgullece».