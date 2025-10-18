Todas las áreas de salud tendrán una unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar el año

Antes de terminar 2025 todas las áreas de salud de Castilla y León contarán con unidades de afrontamiento de dolor crónico. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la inauguración del II Congreso sobre esta dolencia. La Comunidad ya tiene ... instalaciones de este tipo en siete áreas, en las que ejercen 36 profesionales, y se están ultimando los detalles y la formación de otros ocho fisioterapeutas para empezar en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Se trata de un «servicio innovador» por el que ha apostado la Junta de Castilla y León y que se centra en el «enfoque biopsicosocial, diseñado para que el dolor deje de ser el protagonista en la vida de los pacientes», ha apuntado el departamento de Sanidad en un comunicado.

Vázquez ha explicado que el dolor musculoesquelético persistente, una patología que afecta al 20 por ciento de la población en países desarrollados, es «uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria» y la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas. Los avances en neurociencias y los últimos descubrimientos en neurofisiología del dolor han permitido diseñar «nuevos abordajes de tratamiento con unos resultados esperanzadores», ha expresado.

Hasta ahora, los tratamientos han ido encaminados a tratar la estructura que se considera responsable de la dolencia, por lo general lesiones musculoesqueléticas. En otros casos los tratamientos van encaminados a intentar bloquear farmacológicamente las vías de trasmisión nociceptiva del sistema nervioso, para disminuir la intensidad del dolor. Estos abordajes terapéuticos «son muy eficaces en el dolor agudo», pero en el dolor crónico no dan resultado, ya que se trata de una entidad clínica diferente con «una neurofisiología propia».

La primera en España

La Consejería de Sanidad ha impulsado la creación de estas unidades en Sacyl, de manera que la de Valladolid fue la primera de su tipo en España y ha inspirado un cambio paradigmático en el tratamiento del dolor crónico dentro del sistema público de salud español. La unidad, que fue impulsada por los fisioterapeutas e investigadores Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán, ha servido de modelo para otras comunidades como Euskadi o Extremadura, y próximamente se abrirán otras.

Están integradas por un equipo multidisciplinar que incluye fisioterapeutas, administrativos, médicos de familia, personal de salud mental, enfermeras, en colaboración con investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) para estudios de imagen cerebral, inmunológicos y epigenéticos. También trabajan en colaboración con grupos investigadores internacionales, de Brasil o Bélgica, y el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.

Los principios fundamentales de actuación de estas unidades son que se «abandona el modelo tradicional paternalista», priorizando el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento, «una intervención integral y biopsicosocial», con« equipos transdisciplinares» de fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental, tratamientos individuales y grupales que engloban herramientas que son recomendadas por las guías de práctica clínica más actuales en el tratamiento del dolor crónico como la educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness, neuromodulación cerebral...

En sus primeros años de funcionamiento, las unidades de Sacyl han atendido a más de 6.000 pacientes, ayudándoles a que el dolor deje de ser el centro de sus vidas y puedan recuperar su funcionalidad y calidad de vida.

El congreso es un evento transdisciplinar en el que participan 800 profesionales sanitarios y cuenta con más de 70 ponentes nacionales e internacionales de referencia, organizado por el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid. También van a participar los colegios profesionales de Medicina, Enfermería, Psicólogos, Farmacéuticos y Terapia Ocupacional.

En el mismo sentido se cuenta con ponentes que pertenecen a sociedades científicas. Se van a desarrollar 12 talleres-workshop sobre realidad virtual, ejercicio terapéutico, educación en dolor, rehabilitación somatosensorial, terapia cognitiva funcional para el dolor lumbar, sueño y dolor, mindfullness, etc.