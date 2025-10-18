Suscribete a
Todas las áreas de salud tendrán una unidad de afrontamiento del dolor crónico antes de acabar el año

En Castilla y León ya funcionan en siete zonas con 36 profesionales y se están ultimando las de Salamanca, Segovia, Soria y Zamora

Las unidades del dolor en Atención Primaria atienden a más de 6.000 pacientes desde su puesta en marcha

Inauguración del II Congreso Internacional del Dolor Crónico en Valladolid
Inauguración del II Congreso Internacional del Dolor Crónico en Valladolid ICAL

Valladolid

Antes de terminar 2025 todas las áreas de salud de Castilla y León contarán con unidades de afrontamiento de dolor crónico. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la inauguración del II Congreso sobre esta dolencia. La Comunidad ya tiene ... instalaciones de este tipo en siete áreas, en las que ejercen 36 profesionales, y se están ultimando los detalles y la formación de otros ocho fisioterapeutas para empezar en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

