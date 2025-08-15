Mañueco reclama a Sánchez «más medios del Ejército» para apoyar al dispositivo de Castilla y León ante los incendios

Fernández Mañueco junto al presidente de PP nacional, Alberto Nuñez Feijóo, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Palacios del Sil (León)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, una «respuesta excepcional» ante la situación «extrema» que se está viviendo con los incendios y la ola de calor. Por ello, ha demandado «que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME».

Así se lo trasladó en la llamada telefónica que recibió, dentro de la ronda que Sánchez realizó en la tarde de este viernes a los dirigentes de los territorios que están siendo especialmente sacudidos por el fuego durante la última semana. Una petición que, como dio a conocer Mañueco, trasladarán también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En la conversación telefónica, además de repasar el estado de los fuegos que afectan a Castilla y León y el estado de los heridos, Mañueco ha vuelto a plantear al presidente, como ya lo hizo en 2022 -también con otra ola de grandes fuegos- que los incendios se deben abordar «como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política» y la celebración de una Conferencia de Presidentes monográfica.

«Tres años después, nada se ha hecho», ha lamentado el presidente de la Junta de Castilla y León, quien trasladó a Sánchez que la situación «excepcional» que se está viviendo se debe a «cuatro motivos»: las condiciones meteorológicas extremas, con mucho calor, sequedad y viento, que «nunca antes» había durado tanto tiempo, con una simultaneidad de incendios de gravedad y que, además, «bastantes» de ellos «podría ser provocados» a tenor de lo que evaluado por los expertos. De ahí que también ha pedido que la Guardia Civil ponga «todos los medios a su alcance» para la detección de los incendiarios.