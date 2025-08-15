Mañueco reclama a Sánchez «más medios del Ejército» para apoyar al dispositivo de Castilla y León ante los incendios
El presidente de la Junta reclama a su homólogo en el Gobierno, en una conversación telefónica, una respuesta «excepcional» ante la situación «extrema» que vive la Comunidad
Situación «extrema» en Castilla y León con cerca de 30 incendios activos, más de una decena de ellos de alto nivel de riesgo
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, una «respuesta excepcional» ante la situación «extrema» que se está viviendo con los incendios y la ola de calor. Por ello, ha demandado «que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME».
Así se lo trasladó en la llamada telefónica que recibió, dentro de la ronda que Sánchez realizó en la tarde de este viernes a los dirigentes de los territorios que están siendo especialmente sacudidos por el fuego durante la última semana. Una petición que, como dio a conocer Mañueco, trasladarán también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En la conversación telefónica, además de repasar el estado de los fuegos que afectan a Castilla y León y el estado de los heridos, Mañueco ha vuelto a plantear al presidente, como ya lo hizo en 2022 -también con otra ola de grandes fuegos- que los incendios se deben abordar «como temas de Estado, sacarlos de la confrontación política» y la celebración de una Conferencia de Presidentes monográfica.
«Tres años después, nada se ha hecho», ha lamentado el presidente de la Junta de Castilla y León, quien trasladó a Sánchez que la situación «excepcional» que se está viviendo se debe a «cuatro motivos»: las condiciones meteorológicas extremas, con mucho calor, sequedad y viento, que «nunca antes» había durado tanto tiempo, con una simultaneidad de incendios de gravedad y que, además, «bastantes» de ellos «podría ser provocados» a tenor de lo que evaluado por los expertos. De ahí que también ha pedido que la Guardia Civil ponga «todos los medios a su alcance» para la detección de los incendiarios.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete