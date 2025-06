Mañueco, al PSCL: «Apuñalaron a Tudanca cuando les protegía Cerdán»

Primera sesión, la de ayer, del último pleno de las Cortes de Castilla y León antes de las vacaciones estivales con 'zascas' que fueron sin tregua de una bancada a otra durante las preguntas de control al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el principal destinatario de los ataques que llegaron del Grupo Socialista, ... de Vox y del Mixto. El ambiente anticipó lo que se avecina a partir de septiembre cuando sus señorías vuelvan al hemiciclo en plena precampaña electoral para la cita con las urnas, en principio en el mes de marzo. Y como guinda, la ley de publicidad institucional que hoy puede salir adelantegracias al acuerdo de PSOE, VOX, Unidas Podemos e Igea y con el PP en contra y muy beligerante frente a esta ley que se convertiría en la primera que sale adelante sin su apoyo.

Así que en un escenario muy tensionado, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, lanzó la primera pregunta al presidente del Ejecutivo autonómico: «¿Cree que ha garantizado el derecho de los ciudadanos a quedarse en esta tierra?». La procuradora del PSOE quería denunciar cómo «el derecho a quedarse», que incluye la Ponencia política del PP y en cuya elaboración ha participado Mañueco, es el mismo lema que los socialistas de Castilla y León utilizaron para llevar a Carlos Martínez a la secretaría del PSCL. «Es una enmienda a la totalidad a sus políticas», insistió Gómez Urbán, que concluyó su intervención exigiendo a Mañueco que convoque elecciones -entre risas de los populares-, no sin antes lanzarle una advertencia: «El único que no se ha ganado el derecho a seguir es usted». En su respuesta, el presidente autonómico se dirigió a la bancada socialista para hurgar en la herida: «Donde es difícil quedarse es en el PSOE, corroído por la corrupción. No han tocado fondo. Viene lo peor» y lanzó una afirmación que hizo revolverse a más de un socialista en su escaño al señalar que «ustedes apuñalaron a Tudanca (en alusión al anterior secretario general del PSCL), mientras les protegía a todos Santos Cerdán, para colocar al sucesor en el PSOE» (por Martínez). Un reproche que le sirvió para recordar los vínculos de algunos de los miembros de la actual Ejecutiva socialista autonómica con el ya dimitido secretario de Organización. Por último, devolvió la crítica a la portavoz socialista al afirmar que «todos sabemos que en Castilla León habrá más oportunidades si se va Pedro Sánchez».

También el portavoz de Vox, David Hierro, acudió a la ponencia que los populares llevarán a su congreso de julio para considerar que cuanto en ella se dice de memoria histórica, inmigración o diálogo social es rechazado en la Comunidad por su presidente, por lo que, aseguró, «entra dentro de la definición de estafador». «Los estafadores son ustedes», replicó Mañueco y mostró un folio -esta vez no lo hizo un gurruño como hizo en otra ocasión con el de Hierro-, que recogía los puntos del acuerdo de gobierno PP-Vox que «incumplieron sin justificación». Por ello, sentenció, «los estafadores son ustedes, que salieron corriendo como los malos toreros, pero a ellos el toro también les coge». Y otra crítica, la de que «últimamente han cogido de socio al PSOE», lo que le sirvió para denunciar el acuerdo alcanzado para que hoy se apruebe la ley de publicidad institucional. «Estamos curiosos viendo lo que van a votar unos y otros», añadió. Después, en su respuesta al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, insistió en que «van muy de la mano», en referencia a dicha iniciativa legislativa y en cómo «los extremos se tocan» en alusión a Podemos y Vox que mantienen «unos argumentos oxidados con los que coinciden mucho».

Noticia Relacionada Mañueco concluye que los «escándalos» del Gobierno «perjudican» a las empresas Miriam Antolín El presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de «desatender» la gestión política

A pesar de los descalificativos de ida y vuelta, también hubo risas en la Cámara cuando Mañueco reclamó a Pablo Fernández que pidiese a su compañera ideológica, la ministra de Sanidad, Mónica García, que «haga algo» ante la falta de médicos, a lo que el aludido contestó que «no me hablo con ella». Después le pidió que haga lo propio con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el procurador del Podemos volvió a las mismas: «Tampoco me hablo con ella».

Mañueco no abandonó el hemiciclo, como hace habitualmente, cuando acaban las preguntas que se dirigen a él. En esta ocasión se mantuvo en su escaño para escuchar a la viceportavoz del PSOE, Nuria Rubio, que quería saber si había habido presiones a los medios por la ley de publicidad institucional que hoy, si no hay sorpresas de última hora, saldrá adelante con 41 votos a favor. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, intervino para negar la mayor y pedir a los socialistas que «renuncien a su nuevo socio y rectifiquen».