Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El fracaso de la cesión migratoria a Cataluña rompe el bloque de investidura: Podemos y Compromís votan 'no' y tumban la medida
Directo
Sigue aquí la Asamblea General de la ONU

Mañueco arroja al PSOE los fallos de las pulseras antimaltrato: «Así gobiernan»

El presidente de la Junta advierte de que la «incompetencia y negligencia» de la ministra Redondo anticipa lo que harían en la Comunidad

Redondo culpa a la Fiscalía de haber hecho «una valoración sin datos» de los fallos de las pulseras

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, durante el pleno de las Cortes
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, durante el pleno de las Cortes ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las elecciones autonómicas que, en principio, se celebrarán el próximo 15 de marzo, ya envuelven el debate político sin disimulo y los grupos toman posiciones para lo que está por venir. Se ha comprobado este martes en las Cortes de Castilla y León, ... cuyo pleno ha arrancado con gestos a modo de una clara declaración de intenciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app