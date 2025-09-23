Mañueco arroja al PSOE los fallos de las pulseras antimaltrato: «Así gobiernan»

Las elecciones autonómicas que, en principio, se celebrarán el próximo 15 de marzo, ya envuelven el debate político sin disimulo y los grupos toman posiciones para lo que está por venir. Se ha comprobado este martes en las Cortes de Castilla y León, ... cuyo pleno ha arrancado con gestos a modo de una clara declaración de intenciones.

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, antes de hacer la primera pregunta de la sesión de control, ha pedido al presidente del Parlamento, Carlos Pollán, que la Cámara guardase un minuto de silencio por «las víctimas de Gaza, entre ellos 20.000 niños». «No lo considero oportuno», ha contestado, argumentando que en otras «tragedias similares» tampoco se hizo. Así que Gómez ha anunciado que toda la bancada socialista guardaría silencio durante unos instantes, de forma que sus procuradores se pusieron en pie, una actitud que secundaron los grupos UPL Soria-¡Ya! y Mixto, no así PP y Vox.

Después, ya metidos en faena, unos y otros han aprovechado sus intervenciones para poner sobre el estrado algunas cuestiones de rabiosa actualidad, como la corrupción política de la que, en el caso de populares y socialistas, se han acusado mutuamente. Ambos han coincidido también en avanzar el día después del 15M -más los socialistas que en casi todas sus intervenciones anunciaron el triunfo de su precandidato, Carlos Martínez-.

«Incompetencia, mentira y negligencia»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también se ha referido al futuro, pero para advertir de lo que podría ocurrir en la Comunidad si gobierna el PSOE. Para ello se ha servido de los fallos de las pulseras antimaltrato, competencia del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, para acusarla de «incompetencia, mentira y negligencia».

«Si el PSOE gobernase en esta Comunidad, esa sería su forma de actuar en sanidad, educación, servicios sociales y protección a las mujeres», ha añadido y ha emplazado a los socialistas a preguntar a Redondo, presidenta del PSCL, «cuántas mujeres han estado desprotegidas» porque, ha denunciado, «el Gobierno sanchista es el que más daño ha hecho a las mujeres. Liberaron a centenares de agresores y ahora compran pulseras antimaltrato que no funcionan y no protegen». Ya por la mañana la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha referido también a este asunto como «una chapuza más» del Ejecutivo central.

Mañueco ha llevado al hemiciclo los fallos de las pulseras de control de las órdenes de alejamiento tras la pregunta de la socialista Patricia Gómez, que quería saber su valoración sobre «la mayor trama de corrupción de Castilla y León, conocida como la trama eólica que afecta directamente a los gobiernos autonómicos de los que usted formó parte».

«Deje de hablar de Sánchez y hable de usted y de su corrupción, que le rebosa por los cuatro costados», ha señalado la procuradora del PSOE. Ha apuntado después que «también va para adelante la pareja de su lideresa», en referencia al novio de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el que la jueza ha decretado la apertura de juicio oral por un presunto fraude a Hacienda.

«Confianza en los jueces»

«La verdad sale a la luz. El legado que dejará Fernández Mañueco, tras 38 años de régimen del PP será corrupción, incompetencia, cobardía y soberbia. Los castellanos y leoneses se merecen algo mucho mejor que usted y el 15 de marzo lo van a tener», ha concluido aludiendo a la cita electoral y sus expectativas de triunfo.

En su respuesta, el presidente de la Junta ha defendido que los hechos que se juzgan por la llamada trama eólica «son de hace casi 20 años y ya saben que ni yo ni ningún miembro de mi Gobierno tenemos nada que ver en ese asunto». Ha mostrado su «respeto en el poder judicial y la confianza en resolución de los jueces».

«Basta ya de extender la tinta de calamar para ocultar la corrupción que rodea a Sánchez, al PSOE, al Gobierno y a su entorno familiar» y, como 'donde las dan las toman', ha aprovechado para recordar que la Audiencia de Badajoz ha enviado al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias.

La trama eólica volvió a ser objeto de otras dos preguntas. Primero fue el procurador de Vox, Carlos Menéndez, que ha querido saber si la Junta ha calculado el potencial impacto en los presupuestos de la Comunidad si finalmente se dictan condenas en su contra como responsable civil subsidiario.

«Respetamos la separación de poderes y a sus decisiones», fue la respuesta del portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, la misma declaración que ha hecho después al parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, que ha acusado a Mañueco de «estar escondido» y ha deseado que «los castellano y leoneses se levanten y dejen de votar corrupción el 15M». «Su tiempo se ha agotado, señoría», ha zanjado Carriedo en el más amplio sentido de la expresión.