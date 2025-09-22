Sumar, IU y Verdes Equo irán en coalición a las elecciones del 15M en Castilla y León

Las formaciones políticas Sumar, Izquierda Unida y Verdes Equo acudirán juntas a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Castilla y León el próximo 15 de marzo, si no hay un adelanto de las nacionales que haga que se agrupen las dos citas.

Fuentes de estos partidos informaron este lunes de que «tras meses de encuentros informales y colaboración a diferentes niveles, fuerzas de izquierda de Casilla y León han acordado formar un frente común, de cara a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad».

De esta forma, aseguraron que a partir de ahora «arranca así un proceso de diseño de programa conjunto, así como de candidaturas, en el que ya se confirma la participación de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo y que sigue abierto a la colaboración con otras formaciones políticas afines». Sin embargo, Podemos, de momento, se queda al margen.

Para ello, «se llevará a cabo un proceso participativo que culminará en el mes de noviembre». Según las mismas fuentes, «los partidos que se incorporan a esta iniciativa tienen la seguridad de que es lo que su electorado está esperando: una izquierda sólida, con proyecto social y de desarrollo para estas nueve provincias maltratadas por 38 años de política insolidaria y cruel con el territorio»..