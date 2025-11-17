Mañueco anuncia la llegada progresiva de la cirugía robótica a los hospitales de Aranda, Miranda y Medina

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico dotará progresivamente de cirugía robóticaa los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, e incorporará un segundo robot en el Hospital ... Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.

Fernández Mañueco ha puesto el foco en la «revolución tecnológica» que sufre la Sanidad de Castilla y León, cuyo sistema de salud es el segundo mejor valorado de España. Ha trasladado su «orgullo» al afirmar que la Comunidad tiene «mas del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional», dijo.

El Hospital Río Carrión ha acogido este lunes la primera jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica', que también ha contado con el coloquio 'Desafíos y Oportunidades de la cirugía robótica. Una visión global'. Durante su clausura, Fernández Mañueco ha ensalzado que el éxito de la Sanidad de la Comunidad se centra en poner a los pacientes en el centro de las políticas, así como gracias al esfuerzo conjunto de los profesionales en su formación y adaptación continúa.

Ha afirmado que es el resultado de la «voluntad política» del Gobierno de Castilla y León y de su «esfuerzo presupuestario» en sanidad, que coloca a la Comunidad entre las mejores autonomías, remarcó. «Hacemos las cosas con menos ruido y mas nueves para contar con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad a través de tecnología de vanguardia y al alcance de todos», ha apostillado.

El presidente de la Junta se ha referido en particular a la cirugía robótica, al puntualizar que se ha pasado de cuatro a once equipos tras dotar a todas las áreas de salud gracias a una inversión de 12 millones de euros. Aun así, ha asegurado que es necesario «seguir siendo ambiciosos» en el futuro, ya que «no se puede parar» y se requiere caminar en la línea del «esfuerzo conjunto entre profesionales» y la «voluntad política» del Ejecutivo autonómico.

La tecnología permite intervenciones más precisas y seguras y una recuperación más positiva, donde se ha acreditado a más 320 profesionales para su utilización y se ha multiplicado por siete este tipo de intervenciones, con 5.000 pacientes intervenidos con éxito, de los que 2.000 hacen referencia a este último año. Ha sentido orgullo hacia una sanidad de «vanguardia» que lleva, por un lado, «esperanza», pero también «seguridad y confianza» a los pacientes.

Fernández Mañueco ha querido destacar que, durante esta legislatura, la Junta también ha apostado por la incorporación de tecnología HIFU para tratar el temblor esencial y el Parkinson, el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión, los tratamientos oncológicos más avanzados, los exoesqueletos pediátricos o el uso del big data y la inteligencia artificial en los procesos de atención sanitaria.

Presupuestos

De igual forma, el presidente de la Junta ha recordado que el proyecto de Presupuestos de 2026 contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitirá «continuar reforzando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad».

En el caso de la provincia de Palencia, la inversión prevista para equipamientos e infraestructuras sanitarias asciende a casi 58 millones de euros, destinados a la finalización de la Unidad de Radioterapia, al inicio de la construcción del nuevo Centro de Salud de Venta de Baños, a la ampliación del Centro de Salud de Torquemada y a la reforma integral del Centro de Salud de Baltanás, entre otros ejemplos.