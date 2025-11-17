Vox y PSOE piden a Mañueco la retirada del proyecto de presupuestos de Castilla y León con sus enmiendas a la totalidad

Los cuatro grupos de la oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León -PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto- han presentado en la mañana de este lunes enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 ... lo que, de votar en bloque en el pleno del próximo jueves, supondría que, por primera vez en la historia, las Cuentas son devueltas al Ejecutivo autonómico. La decisión de los diferentes partidos llega después de la ronda de contactos que entre el viernes y el sábado mantuvo el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con representantes de los diferentes partidos con representación parlamentaria.

Los cuatro grupos han apurado hasta este lunes, cuando se cierra oficialmente el plazo, para presentar la iniciativa en el registro del Parlamento, si bien tanto los socialistas como el Grupo Mixto (con Pablo Fernández, de Podemos, y Francisco Igea) ya anunciaron el viernes su intención de pedir la retirada del proyecto de ley.

En el caso de UPL-Soria ¡Ya! y de Vox, no ha sido hasta hoy cuando han tomado la decisión definitiva. Los de Abascal lanzaron el sábado un ultimátum al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el que le daban de plazo hasta las doce del mediodía de este lunes para que declarase públicamente que aceptaba las propuestas de la formación y que pasan por el 'no' a la inmigración ilegal y retirada de fondos a las asociaciones que provoquen el efecto llamada; acabar con las subvenciones a los sindicatos; eliminación del impuesto de patrimonio y del de sucesiones de tíos a sobrinos, o dar preferencia a los ciudadanos nacionales en los programas de ayudas al alquiler.

Sin embargo, Mañueco, que precisamente tenía una comparecencia pública pasadas las doce horas, no ha hecho referencia alguna a la negociación de los presupuestos, lo que ha llevado a Vox a registrar de forma inmediata su enmienda a la totalidad.

De esta forma, la Junta sólo tiene el apoyo de los 31 procuradores del PP, de los 81 del hemiciclo, a los que se podrían sumar los dos no adscritos (ex de Vox) que han asegurado que no apoyarán las enmiendas. El parlamentario de Por Ávila tampoco ha recurrido a esta iniciativa si bien no mostró su apoyo a las cuentas a la espera de poder negociar partidas para su provincia. En definitiva, que PSOE (28), Vox (11), UPL-Soria ¡Ya! (seis) y los dos del mixto suman 47 votos, por lo que, de votar en bloque, tumbarían los presupuestos de Mañueco. Sólo podría salvarlos una abstención de los de Abascal y de al menos tres parlamentarios del bloque de los localistas.