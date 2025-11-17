Suscribete a
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

Vox y PSOE piden a Mañueco la retirada del proyecto de presupuestos de Castilla y León con sus enmiendas a la totalidad

UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto se suman a la misma iniciativa rubricada que han registrado los cuatro grupos de la oposición en las Cortes autonómicas

Semana clave para que a la Junta le «salgan» las Cuentas o se las devuelvan

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, registró este lunes la enmienda a la totalidad
Montse Serrador

Valladolid

Los cuatro grupos de la oposición parlamentaria en las Cortes de Castilla y León -PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto- han presentado en la mañana de este lunes enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 ... lo que, de votar en bloque en el pleno del próximo jueves, supondría que, por primera vez en la historia, las Cuentas son devueltas al Ejecutivo autonómico. La decisión de los diferentes partidos llega después de la ronda de contactos que entre el viernes y el sábado mantuvo el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, con representantes de los diferentes partidos con representación parlamentaria.

