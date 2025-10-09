Luz verde a la tramitación «urgente» de una ley de incendios

Las Cortes de Castilla y León dieron este miércoles luz verde, con la abstención del PP y Vox, a pedir al Gobierno autonómico que se tramite por la vía «urgente» un proyecto de ley integral de incendios forestales y emergencias de Castilla ... y León.

Una propuesta con once puntos en forma de PNL presentada por el PSOE que recabó el apoyo del resto de grupos y que demanda también «habilitar una dotación económica extraordinaria complementaria a las actuales de 180 millones de euros consolidables anualmente para políticas de tratamientos silvícolas y limpieza de montes».

Además, plantean «crear y dotar el Fondo Forestal» que prevé la Ley autonómica de Montes o ejecutar los planes de reforestación en un plazo máximo de dos años. Un planteamiento que, según el procurador socialista José Luis Vázquez, se presentó con un aval «científico» y de la mano de organizaciones agrarias y ayuntamientos, con «cantidades económicas» y «presupuesto necesario» para la recuperación tras la «gravísima gestión» de la Junta.

Por su parte, desde el PP defendieron la labor del Gobierno autonómico en prevención y tras los fuegos de este verano. Además, consideraron «irrisoria» la cantidad que el Ejecutivo central aporta a la región teniendo en cuenta su volumen forestal.

Mientras. Vox aprovechó para cargar contra la «ideología climática». «Han olvidado lo esencial», advirtió, porque el «campo no necesita que le dirijan desde despachos, sino que le dejen trabajar».