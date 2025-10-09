Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 9 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

Luz verde a la tramitación «urgente» de una ley de incendios

La propuesta del PSOE sale adelante en las Cortes con la abstención de PP y Vox y exige la creación de un Fondo Forestal para Castilla y León

La Junta avanza unos Presupuestos con un «crecimiento muy relevante» para luchar contra los fuegos

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en el pleno de las Cortes
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en el pleno de las Cortes ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Cortes de Castilla y León dieron este miércoles luz verde, con la abstención del PP y Vox, a pedir al Gobierno autonómico que se tramite por la vía «urgente» un proyecto de ley integral de incendios forestales y emergencias de Castilla ... y León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app